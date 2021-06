MotoGP: infortunio al ginocchio per Morbidelli, non sarà ad Assen

Franco Morbidelli non correrà ad Assen. Il vice-campione MotoGP in carica ha riportato un infortunio al ginocchio sinistro.

Brutta tegola in casa Petronas SRT in vista del GP ad Assen. Franco Morbidelli infatti non sarà al via: il vice-campione MotoGP in carica ha riportato un infortunio al ginocchio sinistro durante un allenamento. Lo stesso che nei precedenti eventi gli aveva già dato qualche problema, provocando una sorta di ‘cedimento’ visto al box a Le Mans (nel video in alto). Da valutare ora le sue condizioni ed i conseguenti tempi di recupero. Salta però quest’ultimo evento prima della lunga pausa estiva (si tornerà in azione nel weekend del 6-8 agosto).

Non è certo un’annata semplice per ‘Morbido’. Quattro piazzamenti fuori dai punti in otto GP disputati, l’ultimo proprio pochi giorni fa al Sachsenring, quando ha chiuso penultimo. Spicca un ‘eroico’ 3° posto conquistato in occasione dell’evento MotoGP a Jerez, preceduto da un 4° posto in Portogallo. Un 2021 non semplice con una M1 2019, la meno aggiornata tra i ragazzi Yamaha. A cui aggiungere in precedenza un ginocchio dolorante per un piccolo infortunio al Ranch, una lesione per la quale voleva evitare un intervento. Vedremo cosa dirà il personale medico in questa occasione…