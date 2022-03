MotoGP Indonesia: Quartararo scatenato, ecco il ritorno in pole position

Una pole position che non era più arrivata dal GP di Catalunya 2021. Fabio Quartararo ha posto rimedio a questo lungo digiuno, piazzando la zampata vincente al Mandalika Circuit e prendendosi così la prima casella in griglia. Con due Ducati a seguire, ma sono quelle coi colori Pramac guidate da Jorge Martín e Johann Zarco. Ben si comportano anche le KTM, Alex Rins limita i danni dopo i problemi nelle FP4, qualifiche da dimenticare invece per Honda… Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP.

Q1: Marc Márquez che disastro

Un primo turno di qualifiche ricco anche di nomi inattesi, come quelli del duo Repsol Honda, di Bagnaia e di Mir. Oltre ad altri in grado di puntare alle prime due posizioni, ovvero quelle utili per accedere al turno successivo. Rischia più volte Marc Márquez, per poi scivolare alla curva 13, rialzarsi e ripartire con la seconda moto. Ma eccolo di nuovo a terra a pochi secondi dalla bandiera a scacchi… Anche Bezzecchi e Mir incappano in una caduta a testa, Espargaró rischia grosso, mentre Pecco Bagnaia inanella una serie di giri veloci che lo tengono al comando. Dietro di lui ecco il guizzo del rookie Fabio Di Giannantonio, che passa in Q2 per la prima volta.

Q2: ‘El Diablo’ torna a colpire

Completata la lista dei 12 piloti, scatta così la lotta per le prime caselle in griglia. Senza nessuna Honda protagonista in questa occasione, ma con sei Ducati, due Yamaha, due KTM, una Suzuki ed una Aprilia. Da segnalare però un incidente nei primi minuti per Morbidelli, si complica subito la sua Q2… Rischia Zarco, già scivolato nelle FP4 a causa dell’olio seminato dalla GSX-RR di Rins, poi andata a fuoco. Scivola Aleix Espargaró, ma dopo le bandiere gialle c’è comunque tempo per un ultimo assalto. Ma nessuno scalza Fabio Quartararo, che conquista la prima pole position del 2022 davanti al duo Ducati Pramac.

Foto: motogp.com