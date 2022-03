MotoGP Indonesia, Prove 2: volano le Yamaha, Bagnaia molto indietro

Una doppietta Yamaha ed un quartetto Ducati per la prima giornata MotoGP al Mandalika Circuit. Il campione in carica Fabio Quartararo è il miglior del venerdì in Indonesia, seguito dal compagno di box Franco Morbidelli. Più arretrato invece Pecco Bagnaia, tornato al box piuttosto di malumore per non essere riuscito a migliorare a causa delle bandiere gialle. Tutti gli orari del Gran Premio.

Prove 2

Al via il secondo ed ultimo turno del venerdì, si riparte con riferimenti cronometrici da subito ben più rapidi di quanto visto nelle prime prove libere. Arriva subito qualche problema: Fabio Quartararo infatti deve rallentare di colpo e tornare al box. Poco dopo rischia parecchio Marc Márquez, evitando però una caduta, mentre nelle zone alte della classifica si fanno vedere presto le Ducati e le KTM, oltre alle Honda. Ma c’è anche il campione MotoGP in carica, che una volta ripartito inanella una serie di giri interessanti, per poi prendersi la prima piazza ad una decina di minuti dalla fine della sessione. Negli ultimi minuti però ecco l’assalto alla top ten in caso di pioggia nelle FP3, con la classifica che subisce parecchi stravolgimenti. Proprio sul finale registriamo le scivolate di Bastianini e Marc Márquez, mentre svettano le Yamaha: è una doppietta in testa, con Fabio Quartararo a precedere Franco Morbidelli. Pecco Bagnaia invece non riesce a migliorarsi, non un buon segno in caso di maltempo domani…

La classifica FP2/combinata

I settori migliori

Foto: motogp.com