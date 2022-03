MotoGP Indonesia: preview, orari TV ed eventi speciali

Calato il sipario sulla prima gara di MotoGP in Qatar i piloti sono ritornati in patria per allenarsi in vista del secondo GP in programma dal 18 al 20 marzo in Indonesia. Sarà il circuito di Mandalika, già teatro della tre giorni di test invernali, ad ospitare la carovana del Motomondiale. Nelle ultime settimane gli organizzatori dell’evento sull’isola di Lombok hanno apportato dei miglioramenti alla pavimentazione riasfaltando un tratto di 1,6 km, come richiesto dopo i colloqui tra FIM, Dorna e l’ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation). Inoltre durante i test Irta si sono presentati grandi problemi con la polvere proveniente dai cantieri circostanti, essendo l’area circostante in piena fase di costruzione.

Lavori in corso per il GP dell’Indonesia

La pista e le aree di fuga vengono ripulite dalle tracce di sporco. I test MotoGP, con moto da circa 300 CV in azione per tre giorni, hanno messo in risalto alcune problematiche, come la presenza di pietre e di polvere che hanno suscitato le lamentele dei piloti. Il presidente dell’Indonesia Joko Widodo ha interrotto i lavori su una pista dell’aeroporto di Giacarta per spedire la migliore attrezzatura a Mandalika. A dimostrazione di quanto il Paese tenga al successo di questo evento sportivo. Priandhi Satria, CEO della Mandalika Grand Prix Association (MGPA), ha affermato a chiare lettere che “è in gioco il nostro orgoglio nazionale“. Al lavoro i migliori specialisti dell’asfalto a livello internazionale.

C’è grande fermento sull’isola: tutti gli alberghi risultano prenotati per il week-end di MotoGP, non ci sono più auto a noleggio e arriverà gente da ogni angolo dell’Indonesia, in particolare molti VIP già presenti a febbraio. Inutile dire che i biglietti sono già tutti esauriti. Per i negozi e le aziende locali il test preseason si è rivelato un grande successo, i paesaggi mozzafiato hanno già incantato i team, sarà una cornice di gara davvero indimenticabile… anche per chi seguirà in TV e potrà sognare ad occhi aperti.

Parata per il centro di Giacarta

Venticinque anni dopo, l’Indonesia ospiterà un evento del Motomondiale: l’ultima gara sul territorio nazionale risale al 1997, presso il circuito di Sentul, vicino alla capitale Giacarta. Sarà una settimana ricca di eventi. Mercoledì 16 marzo nella capitale una carovana di piloti girerà per le strade in parata, con inizio e fine al Merkeda Palace, dove ci sarà il presidente Widodo che si unirà alla carovana. Presenti molti piloti della classe regina, tra cui Marc Marquez, Pol Espargarò, Pecco Bagaia, Jack Miller, Luca Marini, Andrea Dovizioso, Johann Zarco, Jorge Martin e molti altri. Presenti anche Bo Bendsneyder e Gabriel Rodrigo, entrambi della Moto2, e i piloti locali Kario Suryo Aju e Vega Ega Pratama.

Gli orari della MotoGP a Mandalika

Il GP dell’Indonesia costringerà gli appassionati di MotoGP alle ore piccole. Dopo la vittoria di Enea Bastianini a Losail c’è grande curiosità per conoscere chi sarà il protagonista del secondo week-end in calendario, con i piloti Ducati factory chiamati a spazzare via le nuvole grigie dal box. Anche in casa Yamaha si cerca il riscatto dopo l’opaca prestazione del Qatar, mentre dietro le quinte proseguiranno i colloqui per i rinnovi di contratto (o cambi di livrea). La prima sessione di prove libere prenderà il via alle 03:50 (ora italiana), alle 08:05 la seconda manche del venerdì. Sabato 19 marzo FP3 al via alle 03:50, FP4 alle 07:25, le qualifiche alle 08:05. Domenica 20 marzo le gare Moto3, Moto2 e MotoGP partiranno rispettivamente alle 05:00, 06:20 e 08:00. Diretta tv su Sky Sport MotoGP e in streaming su SkyGO e NowTV. Qualifiche e gare in differita su TV8.

