MotoGP, incidente per Mika Kallio: frattura di tibia e perone

Brutte notizie per Mika Kallio a meno di una settimana dal primo test MotoGP in Qatar. Il collaudatore della KTM si è infortunato mentre guidava una moto sul ghiaccio in Finlandia. Subisce uno stop di sette-otto settimane, quindi salterà l’intero tour di Losail. Il 16-17 febbraio il tester finlandese aveva testato la nuova RC16 sul circuito di Jerez, impegno dove erano presenti anche il collega Dani Pedrosa, oltre a Stefan Bradl e Michele Pirro. Kallio ha riportato la frattura di tibia e perone durante l’allenamento in moto pur non riportando una caduta. “Ora sto aspettando l’operazione, la tibia e il perone devono essere riparati“, ha scritto sui social. “Sfortunatamente, a volte un errore piccolo e innocuo ha conseguenze dolorose. Non è quello che avevo in mente per la ‘Ice Road Race’ di oggi“.

Lo sviluppo nel prototipo KTM RC16 2021 passa quindi nelle sole mani di Dani Pedrosa. Ma resta l’amarezza per essere venuto meno nel momento clou per il marchio. Il suo ultimo infortunio risale al 2018, sul circuito del Sachsenring, che lo costringe a restare fuori per sei mesi. La sua ultima presenza in MotoGP risale al GP di Portogallo 2020, quando ha preso il posto di Iker Lecuona positivo al Covid-19. “Quando una giornata all’insegna di un hobby va storta, anche un pilota esperto non può permettersi di perdere la concentrazione e spesso accade in certe situazioni apparentemente innocue… Mi scuso con gli interessati, questo è il lato oscuro delle corse, anche come hobby“.

Foto e Video: Instagram @mikakallioofficial