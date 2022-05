Sono giorni frenetici per Pol Espargaró e il suo manager Homer Bosch, impegnati attivamente sul mercato piloti MotoGP dopo il diffondersi di certe notizie. Da molti viene dato per scontato l’arrivo di Joa Mir in Honda, anche se Paco Sanchez ha smentito. Alberto Puig ha ammesso di aver dialogato con entrambi i piloti della Suzuki ai quali potrebbe aver avanzato la sua offerta (economica). In attesa di risposte in pista e negli uffici bisogna guardarsi intorno e tenere un asso nella manica in caso di bisogno.

Suzuki complica la situazione di Espargarò

Al termine delle qualifiche di Le Mans le Honda di Marc Marquez e Pol Espargarò sono appollaiate in decima e undicesima posizione. Un altro risultato deludente che dimostra come questa RC213V non sia ancora pronta per assaltare costantemente il podio in ogni week-end. Ma dietro le quinte fa molto rumore l’uscita di scena della Suzuki dalla MotoGP a fine campionato. “Questa vicenda non era prevista da nessuno“, ha sottolineato Bosch al giornale spagnolo ‘AS’. “Ribalta l’intero mercato dei piloti, ma proseguiamo con un ottimo rapporto con HRC. Nulla ci è stato comunicato e l’intenzione di entrambe le parti è che Pol rimanga nel progetto Honda“.

Pol bussa alle porte della MotoGP

Ad oggi non c’è nessun colloquio per il rinnovo di contratto, ma il manager di Pol Espargarò si aggrappa ad ogni piccola speranza. “Non abbiamo cominciato a parlare di nulla in particolare. Honda vuole preservare un pilota come Pol, che in questo momento ha conquistato l’unico podio che la Honda ha finora in questa stagione… Hanno interesse a mantenerlo“. Ma le parole del team manager Alberto Puig fanno ovviamente suonare un campanello d’allarme, “ci preoccupa, possono succedere molte cose. In questo momento Pol è concentrato su ciò che deve fare“.

Al resto ci pensa Homer Bosch che ha nelle mani il futuro di Pol Espargarò in MotoGP. Le alternative non mancano, quindi non resterà fuori dal campionato in caso di mancato rinnovo con Honda. Tra le opzioni plausibili un ritorno alla KTM, dove Miguel Oliveira è in bilico, oppure un passaggio in LCR dove avrebbe comunque una moto ufficiale. Non prende in considerazione il Mondiale SBK, “almeno per adesso“. Il manager frequenta il paddock da sette anni e lancia un messaggio a Joan Mir e Paco Sanchez… “La Honda è una moto molto complicata e si vede come sta soffrendo Marc… Devi pensarci due volte“.