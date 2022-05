Moto2: Pedro Acosta, la 1^ pole e l’importanza di Remy Gardner

A Le Mans ecco il primo acuto che lui stesso voleva. Pedro Acosta si è assicurato la prima pole position Moto2, al suo settimo GP nella categoria intermedia. L’iridato Moto3 ed esordiente se lo aspettava ben prima, determinato a ripetere quanto fatto nella classe minore. Ma la KALEX è un’altra cosa, ci vuole più tempo e non sono mancate tantissime cadute, anche in gara. Ecco però un primo passo: dopo aver comandato libere 2 e 3, la zampata che gli vale la prima casella in griglia. Con Remy Gardner subito accorso per mostrargli nuovamente quel supporto ritenuto fondamentale dal giovane di Mazarrón.

Storie di amicizia

Non è un segreto che il murciano e l’australiano siano grandissimi amici. Prima dell’inizio della stagione, è stato proprio Gardner a dare parecchi consigli ad Acosta sulla nuova categoria. Ieri, dopo le qualifiche, l’iridato Moto2 in carica e rookie MotoGP è corso subito ad abbracciare il collega spagnolo, impegnato in quel momento in un’intervista con DAZN España. Una dimostrazione di un grande supporto, sottolineato una volta di più da Acosta. “Era tra i pochi che mi dicevano che sarei arrivato, che era solo questione di tempo. Lui sì che se l’era passata male in Moto2…” Gardner non ha vissuto anni facili, fino alle ultime stagioni ed alla corona mondiale 2021. “Avere Remy così vicino credo sia stato uno dei punti chiave” ha rimarcato Acosta.

Colpaccio in arrivo?

La prima pole position è arrivata ‘presto’ rispetto alla Moto3. Ricordiamo, “lo squalo” ha dovuto aspettare fino a Valencia, suo ultimo GP nella classe minore. Stavolta invece Pedro Acosta è riuscito a mostrarsi rapido da subito, comandando anche due sessioni di libere e prendendosi la prima casella con il nuovo record assoluto. Niente male per un esordiente, ma è anche vero che al #51 non basterà di certo questo: di sicuro cercherà di completare l’opera. Difficile dire chi sarà il favorito per questo GP, spiccano in particolare le grandi difficoltà accusate dal leader Moto2 Celestino Vietti, solamente 19°! Non dimentichiamo l’incognita maltempo… Ma attenzione, certamente Acosta ci proverà.

Foto: motogp.com