MotoGP, Iannone-Smith-Espargarò svelano la livrea Aprilia 2020

Andrea Iannone, Aleix Espargarò e Bradley Smith svelano le livree dell'Aprilia RS-GP 2020. Presentazione a Losail alla vigilia del test MotoGP

L’Aprilia RS-GP si mostra al mondo dopo il battesimo di fuoco in pista a Sepang. Sul circuito di Losail ci pensano Andrea Iannone e Aleix Espargarò a presentare le nuove livree delle MotoGP 2020. Alcuni dettagli dei prototipi visti in Malesia sono già ben noti, a cominciare dal nuovo motore V4 a 90°, per garantire più potenza e stabilità in frenata. Tanti i dettagli rivoluzionati rispetto alla versione 2019 e le prime impressioni dei piloti sono più che positive. Non sarà forse questa la stagione giusta per puntare al podio, ma questa RS-GP ha un grande potenziale per poter fare davvero bene.

Il team veneto ha tanta materia da plasmare e potrà contare ancora sulle concessioni del regolamento MotoGP. Il motore Aprilia non verrà congelato nel primo GP del Qatar, gli ingegneri potranno quindi apportare le modifiche a stagione in corso. Trattandosi di un prototipo completamente nuovo, inoltre, ci sarà tanto lavoro da svolgere sulla centralina elettronica. Ma già a partire dalla seconda parte del Mondiale si potranno vedere i primi frutti maturi di questo intenso lavoro inaugurato con l’arrivo di Massimo Rivola. Resta soltanto da capire quali decisioni intraprenderà la FIM in merito ad Andrea Iannone.

Il pilota di Vasto ha già saltato la prima uscita ufficiale in Malesia e salterà anche il test in Qatar. Ma il team di Noale ha voluto dare un chiaro segnale chiedendogli di presenziare alla presentazione della squadra e delle livree 2020.