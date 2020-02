Andrea Iannone ritorna in pista… con i kart (VIDEO)

Andrea Iannone in pista con i kart. Il pilota Aprilia posta un video sui social nel giorno della presentazione del team MotoGP 2020.

Andrea Iannone pronto a tornare al fianco del suo team MotoGP Aprilia. Non poteva mancare il perno centrale nel giorno della presentazione della nuova RS-GP, ma non sarà in pista. Il pilota di Vasto è stato avvistato ieri a Doha e ancora non sappiamo se rilascerà dichiarazioni a Losail. Resta in attesa di capire la decisione della Federazione Internazionale, probabilmente sarà necessario il ricorso al Tas di Losanna. Non poteva certo restare lontano dal progetto 2020, frutto di un anno di lavoro e feedback, cui The Maniac ha contribuito enormemente.

Nonostante il regolamento non gli vieti di scendere in pista per i test MotoGP, Aprilia preferisce tenere in panchina Andrea Iannone. L’impianto accusatorio ha fatto leva su alcuni scatti social per comprovare l’assunzione di drostanolone. Una tesi che non sembra però reggere ai piani alti della giurisdizione. Fatto sta che l’alfiere di Noale è costretto ad una lunga e ansiosa attesa, prima di conoscere il suo futuro. Del resto c’è anche un contratto da rinnovare e la situazione attuale non gioca a suo favore. Intanto Andrea Iannone proprio non riesce a stare lontano dalle piste. Sul suo profilo ufficiale Instagram posta un video a bordo dei kart. Un modo simpatico per non perdere il contatto con l’asfalto..!