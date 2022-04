MotoGP, i Marquez agli antipodi: Marc rientro super, Alex soffre ancora

Un inizio di stagione MotoGP già con tanti spunti di riflessione. Per esempio la situazione attuale riguardo i due fratelli Marquez, ancora più evidente nel Gran Premio delle Americhe. Marc, appena tornato, ha saputo limitare i danni dovuti al guaio tecnico alla RC-V al via con una scatenata rimonta, portando a casa con punti preziosi. Dall’altro lato c’è Alex, reduce da uno zero al COTA e che continua a mostrare grandi difficoltà in sella alla Honda. La prossima settimana inizia il lungo periodo europeo, vedremo se i valori cambieranno, soprattutto per il secondo, che è anche in scadenza di contratto.

Una gara importante

L’inizio di stagione con chiari obiettivi, il botto a Mandalika, i problemi alla vista. Ma è tutto alle spalle, o quasi, per Marc Marquez. Timori e rischi rimangono, ma il pluricampione MotoGP è tornato in azione più carico che mai. In occasione della visita ad uno dei suoi circuiti talismano, ovvero il COTA di Austin, per raddrizzare subito il suo campionato. Non tutto però è andato per il verso giusto: qualche suo errore in qualifica, mentre in gara è stata la sua Honda a tradirlo. Ma da lì parte la strepitosa rimonta a passo di carica, fino a chiudere con un ottimo sesto posto alla bandiera a scacchi. “Marc Marquez è al di sopra degli altri” è stato il commento di un estasiato Alberto Puig alla fine della corsa statunitense. Certamente era una corsa che serviva a Honda, ma probabilmente molto di più a se stesso. I fantasmi degli ultimi due anni sono stati davvero tanti, ma il pilota di Cervera è determinato ad usarli come spinta in più per tornare in alto.

Svolta cercasi

Tutt’altra storia invece per il fratello minore, ancora alla ricerca della quadra. Alex Marquez non può certo nascondere la frustrazione, visto che le cose continuano a non funzionare. L’incidente ad Austin poi non è una situazione che aiuta a livello morale. Ma il #73, ricordiamo iridato Moto2 e Moto3, attraverso i suoi canali social ha ribadito un “Vietato arrendersi”. Una spinta sia alla squadra che a se stesso, con la determinazione a lasciarsi alle spalle un faticoso inizio di 2022. “Abbiamo sofferto più del previsto” ha ammesso lo spagnolo. Ma confida anche nel fratello per la risalita. “Vedere Marc che guida così è positivo, ha recuperato fiducia all’anteriore. Qualcosa che invece a noi manca ancora.” Non solo. “Osservo il suo stile di guida e cerco sempre di imparare” ha rimarcato alla fine della tappa americana. Occhio all’Europa per l’attesa svolta.

Foto: Honda Racing Corporation