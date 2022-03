MotoGP, i lavori al Mugello ed il ritorno del pubblico nel GP 2022

Per questa nuova stagione mondiale è stato confermato ancora una volta l’appuntamento sul mitico Mugello. Un tracciato storico per il Campionato del Mondo MotoGP, che farà rotta per Scarperia in occasione del Gran Premio d’Italia nei giorni 27-29 maggio (il calendario completo). In attesa dell’evento, accompagnato anche dall’esordio della MotoE, nelle ultime settimane il circuito toscano s’è rifatto il look, ma arriva anche la conferma della presenza di pubblico senza restrizioni per la prima volta in due anni.

I lavori svolti

Andiamo con ordine. Svariati punti del tracciato sono stati sistemati verso l’appuntamento 2022, come confermato dall’organizzazione stessa. In primis il tratto tra le curve Luco e Poggio Secco, con una realizzazione di una via di fuga in asfalto (un totale di 730 mq) nella parte sinistra della pista. Stesso discorso attuato anche tra la Poggio Secco e la Materassi, dove c’è ora una nuova via di fuga di 1140 mq in totale. Passiamo poi alla Savelli, punto in cui è stato allungato il cordolo, oltre a realizzare una via di fuga di 60 mq. Alle curve Correntaio, Biondetti e Bucine poi sono stati aggiunti metri di gomme verticali, una misura per assorbire eventuali impatti. Sono misure attuate soprattutto per le corse delle auto ma, viste le velocità raggiunte dalle MotoGP attuali, torneranno certo utili anche alle due ruote.

Ritorno del pubblico

Tra gli appuntamenti dedicati al motociclismo, spicca in particolare il Gran Premio MotoGP d’Italia, in programma come detto a fine maggio. Ci sarà per la prima volta anche la MotoE, il tracciato toscano ritroverà anche la Red Bull Rookies Cup. Oltre agli appuntamenti dei campionati italiani, previsti però in seguito. La notizia, come riporta Il Corriere Fiorentino, è che gli spalti del Mugello saranno nuovamente disponibili totalmente, senza più alcuna restrizione. Dopo un’edizione saltata (2020) ed una seconda a porte chiuse (2021), ecco la possibilità di tornare ad assistere al GP dal vivo. Ricordiamo le quasi 200.000 presenze registrate l’ultima volta, prima dell’arrivo della pandemia: sarà una cifra difficile da ripetere, ma quel che è certo è che i tifosi saranno pronti ad accorrere nuovamente in massa.

Foto: Mugello Circuit