MotoGP, il calendario provvisorio 2022 con Indonesia e Finlandia

Pubblicata la prima stesura del calendario MotoGP 2022. Tornano le tappe extraeuropee, inseriti al momento i GP in Indonesia ed in Finlandia.

Ben 21 appuntamenti in programma per il Campionato del Mondo MotoGP 2022. Questo ci dice il calendario provvisorio pubblicato in data odierna, tra ritorni ed esordi. Per questi ultimi in particolare ci si riferisce alle trasferte in Indonesia ed in Finlandia, con tutti i se del caso però per il momento. L’intenzione però sarebbe quella di tornare ad una programmazione “pre-Covid”, se così possiamo definirla.

Osservando le date ed i circuiti inseriti, notiamo che ci sono tutti i round extraeuropei. Tolto il Qatar che è sempre rimasto (doppio quest’anno) ed il GP delle Americhe tornato in questo 2021, vediamo l’inserimento di nuovo della tappa argentina, oltre ai quattro eventi asiatici cancellati nelle ultime due stagioni. Da vedere poi se tutto questo sarà davvero fattibile, ma queste sono le intenzioni al momento.

Il calendario MotoGP 2022