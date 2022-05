MotoGP, Honda sul mercato: Puig ammette contatti con Mir e Rins

La MotoGP va in scena a Le Mans in pista e dietro le quinte, perché l’addio di Suzuki a fine campionato cambia tutti gli equilibri in pista. Giovedì Pol Espargarò ha spacciato per “fake news” le notizie che lo vorrebbero già fuori dai progetti Honda, forse dimenticando i risultati finora ottenuti con la RC213V: due podi dall’esordio nel 2021. Ma con Joan Mir e Alex Rins disponibili sul mercato non sarà l’unico pilota a rischiare una sella per il prossimo anno.

Honda sul mercato piloti MotoGP

Per la prima volta Alberto Puig ammette di guardare al mercato per trovare un sostituto di Pol. E se lo ammette sul sito ufficiale della MotoGP non solo significa che la notizia è ufficiale, ma che il team manager sta pensando a questa ipotesi già da tempo. HRC pensa a uno dei due piloti della Suzuki. L’uscita di scena della Casa di Hamamatsu cambia i progetti di molti team: “Penso che sia cambiato non solo per noi ma per tutti. Ci sono altri due piloti a disposizione. Era del tutto inaspettato. Di conseguenza ora ci saranno più piloti e meno moto“. Se la matematica non è un’opinione almeno un nome di peso dovrà rinunciare alla carriera in classe regina…

Puig tratta con Mir e Rins

I due spagnoli della Suzuki sono alla ricerca di un’offerta interessante ed entrambi hanno mostrato ottime prestazioni negli ultimi anni, con Joan Mir che ha conquistato il titolo MotoGP 2020, anche se con una sola vittoria.. “Credo che questi ragazzi contatteranno tutti e anche noi. Ovviamente ascolteremo quello che hanno da dire, questo è certo“. Sarà un lungo tira e molla sull’ingaggio: tutti i costruttori proveranno a tirare sul prezzo, ma sia Joan che Alex attenderanno l’offerta migliore, anche dal punto di vista economico. “All’improvviso a Jerez è apparsa questa storia che è stata molto sorprendente per tutti, non cambierà il nostro obiettivo né il nostro concetto di cosa vogliamo, né i tempi per decidere. Sono solo due opzioni in più“.

I primi contatti tra Honda e il duo Suzuki sono avviati, ma i risultati delle conversazioni verranno resi noti solo nelle prossime settimane. Il mercato piloti MotoGP entra nel vivo: “Seguiremo il nostro piano, abbiamo qualcosa in mente… Ci hanno contattato: se un pilota vuole parlare con la Honda, noi ascoltiamo. Rispettiamo i piloti – ha concluso Alberto Puig – e ascolteremo quello che hanno da dire“.

Foto di Valter Magatti