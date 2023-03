MotoGP, Honda non sostituisce Marquez: in Argentina correrà solo Mir

Il team Repsol Honda non rimpiazzerà Marc Marquez nel Gran Premio d’Argentina. Poco fa è stata ufficializzata la decisione della squadra, che a Termas de Rio Hondo gareggerà solo con Joan Mir.

Era trapelata l’ipotesi di impiegare il collaudatore Stefan Bradl, che già in altre occasioni aveva sostituito l’otto volte campione del mondo, ma così non sarà. Com’è noto, il pilota di Cervera non sarà presente nel prossimo weekend MotoGP a causa di una frattura rimediata alla mano destra nella gara di domenica. È stato sottoposto a un’operazione chirurgica e non può correre. Dovrebbe farcela a rientrare per il successivo appuntamento ad Austin (14-16 aprile), dove dovrà anche scontare una doppia long lap penalty per l’incidente causato a Portimao e che ha messo KO anche Miguel Oliveira.

MotoGP Argentina, Honda senza Marquez: corre solo Mir

Con l’assenza di Marquez, il peso del team Repsol Honda sarà tutto sulle spalle di Mir. L’ex pilota Suzuki non ha iniziato bene la sua esperienza con i colori HRC, dato che in Portogallo è caduto nella sprint race e poi nella gara principale è arrivato undicesimo (dietro ad Alex Rins del team satellite LCR). In Argentina cercherà di fare dei progressi con una RC213V alla quale deve ancora ben adattarsi.,

Il due volte campione del mondo è molto motivato in vista del fine settimana a Termas de Rio Hondo: “A Portimao abbiamo avuto un weekend difficile, quindi spero che stavolta tutto fili liscio e di poter fare più chilometri possibili sulla moto. Questo è l’obiettivo, continuare a costruire e migliorare la nostra velocità in entrambe le gare. Nel 2022 ho conquistato un buon risultato in Argentina, vediamo cosa posso fare quest’anno. Voglio anche augurare il meglio a Marc per il suo recupero, è sempre meglio averlo in pista e nel box“.

Foto: Honda