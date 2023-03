MotoGP, Luca Marini e i primi problemi con la Ducati: “Un incubo”

Nei test invernali della classe MotoGP Luca Marini si è subito distinto con ottimi tempi sul giro, piazzando il best lap sia a Valencia che a Sepang. Nel weekend di Portimao non ha raccolto quanto promesso in sella alla Ducati Desmosedici GP22, collezionando un 9° posto nelle qualifiche e tre cadute, nell’ultima sessione di prove libere, nella Sprint e in gara.

L’incidente nella MotoGP Sprint

Nella Sprint MotoGP ha perso l’anteriore della sua Ducati alla curva 5 prima di toccare Enea Bastianini in un tentativo di sorpasso. L’incidente è costato la frattura (composta) della scapola al pilota del team factory, mentre il pilota VR46 è riuscito a ripartire rimediando poi una seconda caduta. Ad onor di cronaca si è recato con il team manager Pablo Nieto a fare visita ad Enea per porgere le scuse. “Un incubo. Non ho parole, la caduta è stata inaspettata“, ha commentato il fratello di Valentino Rossi. “Ero molto lento, nella mia posizione e non lottavo per guadagnare o perdere nulla. Stavo solo cercando di finire la gara ma ho perso l’anteriore in un modo davvero strano, cosa che non mi era mai capitata con una Ducati in MotoGP“.

Luca Marini a Termas per il riscatto

Il 4° posto nella FP2 aveva fatto presagire ben altre prestazioni, ma dal sabato ha perso il feeling con l’anteriore riscontrando problemi in frenata e ingresso curva. I punti forti registrati nei test sono incredibilmente svaniti quando si è cominciato a fare sul serio nella nuova stagione MotoGP. Una prima caduta l’ha incassata nella FP3 e la moto ha rimediato qualche danno senza accorgersene. Problemi che sono continuati anche nei dieci minuti di warm-up, con la gomma posteriore che si surriscaldava e senza avere il tempo di cercare le necessarie contromisure. “In 10 minuti non hai tempo per provare due moto. Presto avremo un altro GP e sono felice perché voglio tornare in moto per provare buone sensazioni. Era chiaro che qualcosa non andava, ero molto lento“.

Foto: MotoGP.com