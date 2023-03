MotoGP, Pol Espargaró operato: la prima immagine dall’ospedale

A quattro giorni dal grave incidente di Portimao, Pol Espargaró ha condiviso la sua prima foto scattata nella terapia intensiva dell’ospedale universitario Dexeus di Barcellona. Il pilota MotoGP del team GasGas Tech3 si è reso autore di un brutale incidente alla curva 10 nel venerdì di prove libere, dopo aver perso il controllo della sua KTM RC16. Doveva essere l’anno del riscatto per l’alfiere di Granollers, dopo il biennio Honda, ma deve rimandare la prima gara con il nuovo team satellite all’inizio dell’estate.

“Grazie per l’affetto degli amici, tornerò a pieno regime in men che non si dica!“, ha assicurato Pol Espargaró ai suoi tifosi. Il pilota spagnolo è ancora ricoverato in ospedale dopo aver riportato una contusione polmonare, la frattura della mascella e la frattura di una vertebra dorsale. Nelle ultime ore ha subito un intervento chirurgico alla mandibola, come aveva anticipato suo fratello Aleix. Dopo il primo ricovero all’ospedale di Faro, Pol è stato trasferito a Barcellona nella giornata di sabato per essere seguito dai suoi medici di fiducia.

Rientro in MotoGP non prima di giugno

Il pilota del GASGAS Factory Team si mostra a letto con il braccio destro e il pollice alzati, evidenziando una forte contusione nella zona inferiore del bicipite e diverse ferite sulla parte destra del volto. Al suo fianco la moglie Carlota che sin dai primi momenti seguenti ai momenti drammatici non lo ha mai lasciato. Pol ha rimediato una frattura alla mascella dopo aver sbattuto violentemente contro il muro di gomme posizionato alla curva 10 di Portimao. All’indomani dell’incidente gli organizzatori hanno montato un airfence in quel punto, come espressamente richiesto dai piloti MotoGP in Safety Commission. Ma il fattore sicurezza continuerà a restare al centro dell’attenzione dopo il primo weekend.

Anche suo fratello Aleix è al suo fianco da domenica pomeriggio dopo la gara. Il pilota dell’Aprilia si è recato in fretta e furia a Barcellona per offrirgli tutto il suo sostegno. Nel corso della FP2 ha vissuto momenti di panico totale, è scoppiato a piangere ai box e pochi minuti dopo è dovuto ritornare in sella alla moto per proseguire la sessione. Una situazione non facile per i fratelli di Granollers: “Lo sapevate già, ma per ogni evenienza, mio ​​fratello è il fottuto capo, più forte e coraggioso di Hulk“, ha scritto il numero 41 sui social.

Il processo di recupero di Pol richiederà diversi mesi. Tranne la frattura alla mascella non ci sarà bisogno di intervenire chirurgicamente per rimediare alle altre ferite. Prima di giugno il pilota del team Tech3 non sarà in pista. “Non sono io che devo anticipare le date – ha detto il fratello maggiore -. Ma vi dico già che sarà un processo di recupero lungo“.