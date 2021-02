Un nuova livrea ed una differente line-up per KTM Tech3. La carica di Poncharal: "Ora sappiamo che la RC16 è un'arma per lottare per podi e vittorie."

La maggior sorpresa nella presentazione KTM di questa mattina è stata la livrea del team satellite, dalla nuova denominazione Tech3 KTM Factory Racing. Una colorazione totalmente arancione, un bel cambiamento rispetto ai due anni precedenti, frutto soprattutto dell’addio dello sponsor Red Bull. Mossa che avrà importanti ripercussioni? Questo lo dirà il tempo. Nel frattempo la squadra di Hervé Poncharal, galvanizzata dai risultati 2020, guarda con ottimismo alla nuova annata in MotoGP. L’obiettivo è essere sempre più protagonisti, stavolta con Danilo Petrucci ed Iker Lecuona.

“Non vediamo l’ora di cominciare” ha sottolineato il boss Tech3. “Sarà una stagione speciale per noi: ora sappiamo che la KTM RC16 è un’arma per lottare per pole position, podi e vittorie.” Parla poi dei suoi ragazzi, cominciando dalla new entry: “Diamo il benvenuto ad un nuovo pilota ricco di esperienza. Danilo è impaziente, molto concentrato e motivato per la nuova stagione, a partire dai test in Qatar.” Lecuona è invece la conferma: dopo un anno d’esordio non proprio semplice, si guarda al 2021 con fiducia. “Abbiamo grandi aspettative e fiducia in Iker: non è più un rookie, è il momento di ottenere risultati.”

Non manca una considerazione sul periodo vissuto da team satellite KTM. “I miglioramenti dal 2019 al 2020 sono stati incredibili. Onestamente, ero sicuro che avrebbero fatto grandi passi avanti, ma quello che hanno fatto è stato qualcosa di inaspettato. Vincere due gare già al secondo anno insieme è un traguardo pazzesco.” Ora testa al nuovo anno, con una rinnovata livrea. “Avremo i colori KTM factory: è un bel riconoscimento per noi, ma anche un grosso peso sulle nostre spalle. Una motivazione a spingere ancora di più.”

Foto: Philip Platzer/KTM Factory