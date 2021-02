MotoGP, Petrucci: “Rossi-Morbidelli possono essere un problema”

Danilo Petrucci si presenta con i colori del team KTM Tech3. Nella prossima stagione MotoGP Valentino Rossi-Franco Morbidelli sarà la coppia rivelazione?

Inizia ufficialmente la nuova avventura in KTM Tech3 per Danilo Petrucci. Dovrà attendere ancora tre settimane prima di salire in sella alla RC16 nel primo test MotoGP 2021 a Losail. “La presentazione è stata fatta qualche giorno fa e adesso sono a casa“, racconta il pilota ternano a Sky Sport. “La moto l’ho vista il giorno delle foto, così non puoi sbagliarti sulla marca, si vede che è una KTM. Sono felice di questa livrea“.

Nuova pagina KTM

Sarà una stagione ricca di novità, a cominciare dalla sua nuova pagina con il marchio austriaco sancita la scorsa primavera. “Sono stato il primo pilota a crederci in KTM, ne ho comprato tante da cross, seguivo con interesse i progressi già a fine 2019. Iniziavano già a darmi fastidio (ride, ndr), quando mi hanno detto che potevamo incontrarci ero a girare con Cairoli, pilota KTM da molti anni. Ci siamo trovati molto d’accordo, hanno vinto tre gare, sono stati molto veloci“. L’obiettivo è ritornare sul gradino più alto del podio, ripetere l’impresa di Le Mans 2020 e Mugello 2019. “Vorrei vincere ancora, farlo con KTM significherebbe averlo fatto con due costruttori diversi. Poi per il campionato vediamo. L’anno scorso ha dimostrato che paga la costanza, ci sono dieci piloti che possono vincere il titolo. Difficile fare previsioni, perché ancora non ho provato la moto“.

Il passato in Ducati

Nei giorni scorsi c’è stata anche la presentazione del suo ex costruttore Ducati. Vedere le immagini della GP21 ha fatto un certo effetto. “Strano non esserci dopo tanti anni. E’ stato un momento malinconico, con affetto, mi hanno portato a vincere in MotoGP, sono soddisfatto di quanto fatto in passato“. Nella prossima stagione MotoGP il grande assente sarà Andrea Dovizioso: “Mi spiace che Andrea non sarà in pista quest’anno, l’ho sentito un po’ di giorni fa. Ci rivedremo… Ho imparato tanto da lui, fuori e dentro la pista, è un bravo ragazzo e pilota. Ci siamo confrontati sull’inverno, abbiamo girato in momenti diversi con un pilota di motocross, però non ci siamo confrontati su quanto accaduto l’anno scorso. A breve ci rivedremo e lo faremo“.

Rossi-Morbido coppia d’attacco

Tutti i team della MotoGP, ad eccezione di Suzuki, avranno una nuova line-up piloti. Franco Morbidelli ha chiuso il 2020 in crescendo e quest’anno potrà contare sulla convivenza con Valentino Rossi nel box, che potrebbe essere un valore aggiunto. “Morbidelli l’anno scorso è stato molto veloce nel finale e aveva un motore che andava piano. Potrà essere molto pericoloso. Non so se con Valentino Rossi si aiuteranno più del solito – ha concluso Danilo Petrucci -. Potrebbero essere un grosso problema“.