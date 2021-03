MotoGP GP Qatar, Prove 1: Franco Morbidelli a segno, segue Aprilia

Franco Morbidelli stampa il tempo di riferimento delle prime libere in Qatar. Aleix Espargaró 2° con Aprilia, terza piazza per la Ducati di Jack Miller (con caduta).

Primo turno di libere MotoGP con Franco Morbidelli in bella evidenza. Il vice-campione di categoria mette il suo sigillo in questa prima sessione del 2021, ma in generale brillano i colori italiani. A seguire c’è la Aprilia, con in sella Aleix Espargaró, mentre in terza piazza ecco una Ducati, quella di Jack Miller (protagonista anche di un incidente senza conseguenze). Per rivederli ancora in azione dovremo attendere le 18:00 italiane, quando si svolgerà il secondo ed ultimo turno di giornata.

Quattro i debuttanti per questa categoria: Enea Bastianini e Luca Marini (Esponsorama Racing), l’alfiere Aprilia Lorenzo Savadori (ancora alle prese con guai ad una spalla), Jorge Martín (Pramac Racing). Assente Marc Márquez, per lui questo 2021 inizierà in ritardo, mentre al suo posto c’è nuovamente il tester HRC Stefan Bradl. Inizio non ottimale per Viñales ed Alex Márquez, entrambi senza capotecnico per tamponi inconcludenti e conseguente quarantena preventiva. Da sottolineare poi per il pilota Aprilia un casco in ricordo di Fausto Gresini.