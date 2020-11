MotoGP GP Europa: Orari TV, diretta Sky Sport/DAZN e differita TV8

Si apre la tripletta finale, il primo round è il GP d'Europa a Valencia. Tutti gli orari TV, diretta garantita da Sky Sport e DAZN, differita di qualifiche e gare su TV8.

Entriamo nella tripletta finale di questa complessa stagione 2020. Il Motomondiale sarà di scena sul Circuit Ricardo Tormo di Valencia per due eventi consecutivi, il primo proprio questo weekend. Campionati ancora decisamente aperti, con Joan Mir leader iridato MotoGP, Sam Lowes capoclassifica Moto2, Albert Arenas al comando in Moto3. Orari per il momento ‘classici’, salvo cambiamenti nel corso del weekend di gare. Il Gran Premio d’Europa sarà trasmesso integralmente in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e DAZN, mentre su TV8 saranno visibili in differita qualifiche e gare.

La programmazione Sky Sport MotoGP/DAZN

Giovedì 5 novembre

17.00 Conferenza stampa piloti

Venerdì 6 novembre

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 1

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 1

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 1

13.15-13.55 Moto3 Prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP Prove libere 2

15.10-15.50 Moto2 Prove libere 2

Sabato 7 novembre

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 3

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 3

12.35-13.15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13.30-14.00 MotoGP Prove libere 4

14.10-14.50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.10-15.50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 8 novembre

8.40-9.00 Moto3 Warm Up

9.10-9.30 Moto2 Warm Up

9.40-10.00, Moto GP, Warm Up, diretta

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 7 novembre

16.45 Sintesi qualifiche Moto3, MotoGP e Moto2

Domenica 8 novembre

14.05 Differita Moto3 Gara

15.24 Differita Moto2 Gara

17.04 Differita MotoGP Gara