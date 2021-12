MotoGP, gli stipendi dei piloti più pagati

Quanto guadagnano i piloti della MotoGP? Abbiamo provato a fare una stima: Marc Marquez è sicuramente il più fortunato, seguito da Valentino Rossi e Maverick Vinales.

Quanto guadagnano i piloti di MotoGP? Quali sono i più pagati? Abbiamo visionato varie fonti e abbiamo stilato la classifica dei piloti MotoGP più pagati. Al primo posto troviamo Marc Marquez, stella Honda, con lo spagnolo che porta a casa 15 milioni di euro, forte di un contratto che lo mette in prima posizione e con un netto divario sul secondo in questa speciale classifica. Ovvero l’italiano Valentino Rossi, reduce dalla sua ultima stagione in MotoGP, nella quale ha avuto uno stipendio di circa 7 milioni di euro.

Al terzo posto ecco Maverick Vinales, anche lui in Yamaha come Vale nella stagione 2021, che ha guadagnato 4,5 milioni. Troviamo poi lo spagnolo Mir e Alex Rins, entrambi con Suzuki, che per contratto hanno intascato rispettivamente 1.5 e 1.1 milioni di euro. Al sesto posto di questa speciale classifica ecco l’italiano Franco Morbidelli, che di ingaggio ha portato a casa circa 600mila euro annui.

Impressionante dunque il divario tra Marquez e gli altri top riders, con lo spagnolo che veniva dato favorito dai più importanti siti scommesse online per la vittoria del campionato 2021 ma che ha dovuto fare i conti con i postumi dell’infortunio che lo ha tenuto fermo per quasi tutto il 2020. Poi ha subito altre cadute e altri infortuni, che ne hanno praticamente rovinato la stagione.

Ad aggiudicarsi il mondiale è stato infatti Quartaro, che si è piazzato in prima posizione nella classifica finale mettendo dietro di lui Pecco Bagnaia, arrivato secondo con la Ducati. Nel frattempo ti invitiamo a leggere la nostra ultima notizia con Casey Stoner che si dice interessato a fare qualche sulla Yamaha. L’australiano è da tempo un ex, ma forse vuole togliersi la soddisfazione di capire cosa avrebbe fatto se a guidare questa moto fosse stato lui, invece dei suoi avversari…