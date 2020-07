Piloti MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE impegnati in un giorno di test a Jerez prima del Gran Premio. Gli orari dei turni di prove.

Il Motomondiale 2020 pronto a ripartire col Gran Premio di Spagna, ma prima ci sarà una giornata di test. Top class, Moto2, Moto3 e MotoE gireranno a Jerez de la Frontera il 15 luglio dal mattino presto al tardo pomeriggio. Due sessioni da realizzare per classe regina, categoria intermedia ed entry class. Ben tre invece quelle di cui saranno protagonisti i piloti del campionato elettrico, ben intervallate per permettere di ricaricare le batterie. Un modo per permettere a tutti di riprendere confidenza con le rispettive moto dopo uno stop davvero lungo. Sarà anche il collaudo delle nuove procedure di sicurezza Covid-19.

Discorso valido in particolare per i ragazzi MotoE, che si sono allenati con moto ‘classiche’ e devono ‘riscoprire’ le Energica Ego Corsa. Prima presa di contatto quest’anno per Mattia Casadei, assente a marzo a Jerez per sicurezza, e per Jakub Kornfeil, ingaggiato da poco da SIC Racing dopo l’impegno di Bradley Smith in MotoGP. Esordi stagionali anche in Moto3: sarà la prima gara di Niccolò Antonelli, la cui spalla è ora a posto, arriva anche Barry Baltus, che ora ha raggiunto l’età minima per competere nel Mondiale.

Gli orari dei turni di test

08:30-09:00 MotoE Sessione 1

09:10-09:50 Moto3 Sessione 1

10:00-11:30 MotoGP Sessione 1

11:40-12:20 Moto2 Sessione 1

12:30-13:00 MotoE Sessione 2

13:10-13:50 Moto3 Sessione 2

14:00-15:30 MotoGP Sessione 2

15:40-16:20 Moto2 Sessione 2

16:30-17:00 MotoE Sessione 3