MotoGP, Gino Borsoi avverte: “Molti sono interessati a Jorge Martin”

Jorge Martin ha archiviato la preseason MotoGP ’23 a Portimao con un ottavo crono, 466 millesimi di distacco dal best lap di Pecco Bagnaia e senza effettuare un time attack. Il 25enne pilota del team Pramac Ducati ha testato due diverse configurazioni aerodinamiche e diverse novità per la sua Desmosedici GP23 che ha scartato. Nell’ultima sessione ha lavorato alla messa a punto della moto in vista della prima gara. A stagione in corso però cominceranno a risuonare le sirene di mercato.

Jorge Martin pilota da pole

Nella stagione 2022 ‘Martinator’ ha mostrato di saper essere molto incisivo sul giro secco, firmando cinque pole position, secondo soltanto a Pecco Bagnaia (cinque pole) nel trofeo BMW M Award, partendo altre quattro volte dalla prima fila. “Non abbiamo iniziato un time attack perché non sentivo che fosse necessario correre il rischio. Lo conserveremo per il weekend di gara“. Jorge Martin ha preferito concentrarsi sulla simulazione della Sprint Race che ha svolto con ottime sensazioni e potrebbe essere il suo asso nella manica per l’assalto al titolo MotoGP. Dai risultati potrebbe dipendere anche il suo futuro: troppo presto per parlare di anticipazioni di mercato, ma anche nel suo box sanno che sono diversi i team sulle sue tracce.

In realtà il pilota madrileno non ha digerito bene il mancato passaggio nel team Ducati factory. Quella sella sarebbe toccata a lui in base ai risultati della stagione 2021, Enea Bastianini ha ribaltato l’esito del ballottaggio con le quattro vittorie del 2022 (solo quattro podi per Jorge Martin). La Casa di Borgo Panigale cerca di blindarlo garantendogli trattamento tecnico ed economico alla pari di Bastianini, ma nel contratto è prevista una clausola che gli permetterebbe di svincolarsi a fine campionato. Yamaha potrebbe farci un pensiero se Franco Morbidelli non instaurerà un buon feeling con la M1. Il neo team manager Gino Borsoi assicura che il pilota avrà tutto il supporto aziendale pur correndo per il team satellite.

Le voci del paddock MotoGP

Il rischio è che le voci di mercato possano distrarre Jorge Martin: “Ci sono sempre voci, fa parte dell’ambiente della MotoGP“, ha detto Borsoi a Speedweek.com. “Ovviamente sarà un pilota interessante per molti. Ma penso che sia molto contento della moto e della squadra. Dopotutto, ha la moto che è diventata campione del mondo. È vero che non siamo la squadra ufficiale, ma è come esserlo perché non ci manca nulla, soprattutto quest’anno. Avremo lo stesso equipaggiamento dei piloti ufficiali“. Tutto dipenderà dalla squadra toscana che dovrà metterlo in condizione di essere competitivo in ogni Gran Premio. “Penso che Jorge sia rilassato e sa di poter lottare alla pari con i piloti ufficiali. Stiamo lavorando per fare in modo che questo avvenga“.

Foto: MotoGP.com