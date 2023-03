MotoE, presentata a Vallelunga la nuova era targata Ducati

Dall’Autodromo di Vallelunga scatta ufficialmente il Mondiale MotoE 2023. Un anno ricco di novità, a partire dalla Ducati V21L, ma senza dimenticare anche il nuovo format di gare. Non sarà più poi una Coppa del Mondo, ma da quest’anno diventa un Campionato del Mondo a tutti gli effetti. Sul palco anche un Alex De Angelis piuttosto emozionato, ma che ha svolto un ruolo fondamentale. Il pilota sammarinese infatti è stato parte integrante del progetto, nella veste di collaudatore dell’innovativa V21L.

“Per la MotoE è lo scenario migliore”

Francesco Starace, CEO Enel, ha dichiarato come “Sponsorizzare un evento di questo tipo sia anche promuovere la mobilità elettrica. È uno sport spettacolare, ma è anche un progetto con applicazioni nella vita di tutti i giorni, per migliorare costantemente l’efficienza di queste nuove tecnologie.” Parole condivise da Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna: “Una nuova tecnologia negli stessi spazi della MotoGP. Stiamo compiendo un altro passo importante ed andrà ancora meglio.” Parla poi della nuova programmazione: “Con la Sprint Race della MotoGP la vendita di biglietti per il sabato sono già saliti del 70%. Abbiamo pensato di offrire lo scenario migliore per la MotoE.”

“Questa è una scelta strategica sulla strada della sostenibilità” ha sottolineato Claudio Domenicali, CEO Ducati. “Per noi si tratta di un laboratorio in movimento, ora questo è uno sguardo al futuro, ma è anche una sfida nelle competizioni. Riguardo la struttura, siamo collegati con le università: Roberto Canè è il più “esperto”, ci sono poi tanti giovani entusiasti, comprese molte ragazze.” “Un grande impegno, un’occasione per provare le nostre tecnologie in una situazione estrema” ha aggiunto Elisabetta Ripa, CEO Enel X Way. “Concentriamo tutte le nostre energia nella produzione di caricatori sempre più sicuri e performanti.”

MotoE, lato corse

Nicolas Goubert, direttore esecutivo del Mondiale elettrico, ha riepilogato le novità della stagione 2023, evidenziando poi anche le tante nazionalità dei 18 piloti al via. Oltre a rimarcare la chiave sempre più sostenibile, come dichiarato Philippe Jacquin, Senior VP of Tyre Development, che ha parlato dell’impegno di Michelin in MotoE e delle gomme in materiale riciclabile.

Michele Cecchini, a capo del settore eMotorsport in Enel X Way, sottolinea l’importanza del lavoro di sviluppo, così come puntare su soluzioni rinnovabili. Un esempio sono i 60 pannelli solari installati nel paddock MotoE, assieme ad altre soluzioni per fornire energia immediata a tutte e 18 le V21L in azione in questo mondiale. Roberto Canè, vice-presidente eMotorsport in Ducati, ha ricordato il peso ridotto e le altre novità della MotoE, soprattutto la struttura della batteria, l’inverter, il motore, il sistema di frenata, l’elettronica. “Un insieme di tecnologie per produrre la moto migliore” ha sottolineato.

Foto: motogp.com