55 Team al via della 24h Motos Le Mans del FIM EWC 2023

Nel corso dell’ormai tradizionale conferenza stampa, l’ACO (Automobile Club de l’Ouest) e Discovery Sports Events hanno divulgato l’entry list della 24h Motos, 46esima edizione della 24 ore motociclistica di Le Mans che aprirà la stagione del Mondiale Endurance FIM EWC 2023. Al via del grande evento in programma il 15-16 aprile prossimi ci saranno complessivamente 55 squadre, 2 delle quali italiane (No Limits e Aviobike), annoverando per ora ben 13 nostri portabandiera ai nastri di partenza.

55 TEAM ISCRITTI ALLA 24H MOTOS

La classe più numerosa resta sempre la Superstock con 34 partenti, 18 invece nella top class EWC, 3 nella Experimental. In quest’ultima graduatoria si registrerà inoltre l’atteso esordio della Aprilia RSV4 1100: in attesa dell’avvenuta omologazione FIM, correrà nella ex-Open schierata dal Team Aprilia Le Mans 2 Roues annoverando tra i piloti anche il nostro Alex Bernardi.

GLI SQUADRONI UFFICIALI

Da Campioni del Mondo in carica, F.C.C. TSR Honda punterà a ripetersi con la CBR 1000RR-R #1 affidata sempre a Josh Hook, Mike Di Meglio e Alan Techer. Altresì i detentori del trofeo di Yoshimura SERT Motul Suzuki hanno richiamato Etienne Masson per affiancare Sylvain Guintoli e Gregg Black. Restando tra i team ufficiali, nessuna novità per BMW Motorrad World Endurance, ERC Endurance Ducati correrà con la V4 R condotta da Xavi Forés, David Checa e Chaz Davies, tutto nuovo invece in Kawasaki. Con l’uscita di scena di Gilles Stafler e del suo Team SRC, TRICKSTAR ha rilevato l’attività con la Ninja ZX-10RR #11 oggi condotta da Randy De Puniet, Christophe Ponsson, Kazuki Watanabe più Ryosuke Iwato in qualità di riserva.

TANTA ITALIA AL VIA DELLA 24H MOTOS

Attualmente sono 13 i motociclisti italiani al via, un numero destinato a crescere nelle prossime settimane. Niccolò Canepa, iridato 2016/2017 e vincitore a Le Mans nel 2017, sarà la punta di diamante del progetto YART Yamaha. Sempre nella top class EWC, Claudio Corti e Roberto Tamburini faranno squadra in Moto Ain Yamaha #96, mentre Christian Napoli difenderà i colori di Motobox Kremer Racing Yamaha #65.

LA SUPERSTOCK PARLA ITALIANO

Parla sempre più italiano il Mondiale Endurance, soprattutto la classe Superstock. Vice-Campioni in carica, No Limits passa da Suzuki a Honda con la CBR #44 condotta da Lorenzo Gabellini, Alexis Masbou e Johan Nigon. Presente sempre il team Aviobike di Giovanni Baggi con la Yamaha R1 #101, così come tanti nostri portabandiera. Equipaggio tutto italiano in Kawasaki Louit Moto #33 con Christian Gamarino, Kevin Calia e Simone Saltarelli, mentre Roberto Rolfo capitanerà il rinnovato team OG Motorsport con la Yamaha R1 #13. Discorso analogo per Kevin Manfredi con Wojcik Yamaha #777, mentre sarà al debutto Matteo Giacomazzo (Suzuki JMA Motos #34) e Jacopo Cretaro difenderà i colori di Slider Endurance Yamaha #119.

ENTRY LIST 24H MOTOS LE MANS 2023

1- F.C.C. TSR Honda France – Honda CBR 1000RR-R – Josh Hook/Mike Di Meglio/Alan Techer (EWC)

4- Tati Team Beringer Racing – Kawasaki ZX-10R – Gregory Leblanc/Hugo Clere/Baptiste Guittet (EWC)

6- ERC Endurance Ducati – Ducati Panigale V4 R – Xavi Forés/David Checa/Chaz Davies (EWC)

8- Team Bolliger Switzerland – Kawasaki ZX-10R – Nico Thoni/Marcel Brenner/Patrick Hobelsberger (EWC)

9- Tecmas MRP BMW Racing Team – BMW M 1000 RR – Kenny Foray/Jan Buhn/Loic Arbel/Maxime Bonnot (Superstock)

10- Team 2TS – Yamaha YZF-R1 – Pierre Louis Le Bonniec/Antoine Bellardie/Nicolas Erhel/Gautier Gurdebeke (Superstock)

11- Team Kawasaki Webike TRICKSTAR – Kawasaki ZX-10RR – Randy De Puniet/Kazuki Watanabe/Christophe Ponsson/Ryosuke Iwato (EWC)

12- Yoshimura SERT Motul – Suzuki GSX-R 1000 – Gregg Black/Sylvain Guintoli/Etienne Masson (EWC)

13- OG Motorsport World Endurance Team – Yamaha YZF-R1 – Roberto Rolfo/Cocoro Atsumi/Ludovic Rizza (Superstock)

14- Maco Racing – Yamaha YZF-R1 – Anthony West/Enzo Boulom/Balint Kovacs (EWC)

15- Aprilia JCM Confort – Aprilia RSV4 1100 – Alex Bernardi/Emmanuel Parisse/Tanguy Zaepfel/Maxime Huger (Experimental)

16- Holland Motorstore Racing – Yamaha YZF-R1 – Xavier van Duffelen/Martin van Ruitenbeek/Jaivy Eikeleboom/Marcel Zuurbier (Superstock)

18- Team 18 Sapeurs Pompiers CMS Motostore – Yamaha YZF-R1 – Enzo De La Vega/Axel Maurin/Philipp Steinmayr (Superstock)

20- Moto Sport Endurance – Yamaha YZF-R1 – Anthony Simon/Youenn Le Bras/Gilles Briend (Superstock)

21- Bimtrazer Fly – Yamaha YZF-R1 – Oscar San Emeterio/Joan Zamorano/Iker Carracedo (EWC)

22- Team 202 – Yamaha YZF-R1 – Florent Parret/Arnaud Dejean (Superstock)

24- BMRT 3D Maxxess Nevers – Kawasaki ZX-10R – Julien Pilot/Kevin Denis/Loris Cresson/Romain Mange (Superstock)

27- TRT27 Bazar 2 La Becane – Suzuki GSX-R 1000 – Tom Ward/David Schoubridge/Oliver Thomas (Superstock)

30- GT Endurance – Honda CBR 1000RR-R – Paul Dufour/Adrien Guinet/Eddy Dupuy (Superstock)

32- Ecole De La Performance Endurance – Honda CBR 1000RR-R – Alex Sarrabayrouse/Adrien Parasol/Clement Stoll/Leo Meunier (Superstock)

33- Team 33 Louit April Moto – Kawasaki ZX-10R – Christian Gamarino/Kevin Calia/Simone Saltarelli (Superstock)

34- JMA Racing Actionbike – Suzuki GSX-R 1000 – Come Geenen/Takeshi Ishizuka/Matteo Giacomazzo/Christopher Thion (Superstock)

35- TMC 35 PMO – Yamaha YZF-R1 – John Ross Billega/Maxime Diard/David Le Bail (Superstock)

36- 3ART Best of Bike – Yamaha YZF-R1 – Martin Renaudin/Ludovic Cauchi/Matthieu Lagrive (Superstock)

37- BMW Motorrad World Endurance Team – BMW M 1000 RR – Markus Reiterberger/Ilya Mikhalchik/Jeremy Guarnoni (EWC)

41- RAC41 Chromeburner Honda – Honda CBR 1000RR-R – Chris Leesch/Wayne Tessels/Jonathan Hardt/Tomm Bercot (Superstock)

44- Honda No Limits – Honda CBR 1000RR-R – Alexis Masbou/Johan Nigon/Lorenzo Gabellini (Superstock)

45- Metiss – Metiss MS JBB22 – Gabriel Pons/Camille Hedelin (Experimental)

53- Mana-Au Competition – Yamaha YZF-R1 – Cyriac Gevaux/Regis Stolz/Samuel Trueb (EWC)

55- National Motos Honda – Honda CBR 1000RR-R – Sebastien Suchet/Valentin Suchet/Guillaume Raymond (Superstock)

56- Players – Kawasaki ZX-10R – Arnaud De Kimpe/Leonard Vignat/David Drieghe (Experimental)

65- Motobox Kremer Racing – Yamaha YZF-R1 – Geoffroy Dehaye/Daniel Rubin/Christian Napoli (EWC)

72- Junior Team LMS Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – Christopher Kemmer/Adrien Rollet/Dorian Laville/Killian Aebi (Superstock)

74- Seigneur Motorsport Team Mont-Blanc – BMW S 1000 RR – William Wallart/Christophe Seigneur/Joachim Delaforce/Stephane Pedat (Superstock)

77- Wojcik Racing Team EWC – Sheridan Morais/Isaac Vinales/Mathieu Gines/Christoffer Bergman (EWC)

82- Uniserv Moto82 Team – Kawasaki ZX-10R – Karel Pesek/Martin Vasulin (Superstock)

83- Team RR – Yamaha YZF-R1 – Philippe Muhlmeyer/Martial Gris (Superstock)

85- Team Racing 85 – Kawasaki ZX-10R – Marc Bachelier/Jeremy Herault/Mathieu Thibaut/Louis Lagrive (Superstock)

86- Pit Lane Endurance JP3 – Yamaha YZF-R1 – Maxime Pellizotti/Rob Hartog/Luca Grunwald (Superstock)

90- Team LRP Poland – BMW S 1000 RR – Dominik Vincon/Julian Puffe/Pepijn Bijsterbosch/Bartlomiej Lewandowski (EWC)

91- Energie Endurance 91 – Kawasaki ZX-10R – Dimas Ekky Pratama/Marco Fetz/Cedric Tangre (Superstock)

96- Moto Ain – Yamaha YZF-R1 – Corentin Perolari/Roberto Tamburini/Claudio Corti (EWC)

97- ADSS97 – Kawasaki ZX-10R – Chris Platt/Levi Day/Chris Walker/Greg Currie (Superstock)

99- KM99 – Yamaha YZF-R1 – Florian Marino/Lucas Mahias/Bastien Mackels (EWC)

101- Aviobike – Yamaha YZF-R1 – Yves Lindegger/Elia Crotta/David Henriques/Martin Choy (Superstock)

112- Impac LCR Endurance – Yamaha YZF-R1 – Julien Leyninger/Gregory Carbonell/Gino Castinel/Quentin Bracquemart (Superstock)

116- Kingtyre Fullgas Racing Team – Kawasaki ZX-10R – Jordy Manneveau/Gino De La Rosa/Thomas Meteier (EWC)

119- Slider Endurance – Yamaha YZF-R1 – Jacopo Cretaro/Pedro Nuno Romero/Charles Cortot/Charles Diller (Superstock)

121- Falcon Racing – Yamaha YZF-R1 – David Chevalier/Dylan Buisson/Loic Miller/Dorian Da Re (Superstock)

135- Cam Racing Team – Suzuki GSX-R 1000 – Florian Avazeri/Jonathan Gorce/Camille Vallee/Steve Cormerais (Superstock)

212- WERC Motors Events – Suzuki GSX-R 1000 – Benjamin Civray/Frederic Besson/Julien Ballais/Marc Pfilaire (Superstock)

216- Ferre Feurprier Racing Team – Yamaha YZF-R1 – Vincent Ferre/Julien Feurprier/Maxime Verger (Superstock)

333- Honda Viltais Racing – Honda CBR 1000RR-R – Florian Alt/Steven Odendaal/Leandro Mercado/James Westmoreland (EWC)

777- Wojcik Racing Team STK – Yamaha YZF-R1 – Kevin Manfredi/Danny Webb/Kamil Krzemien/Marek Szkopek (Superstock)