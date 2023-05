MotoGP, Gigi Dall’Igna assolve Bagnaia: “Dobbiamo accettarlo”

Il campione del mondo Francesco Bagnaia ha incassato il terzo zero in questo inizio di stagione MotoGP. Comanda ancora la classifica piloti con 94 punti, seguito dal collega di Academy Marco Bezzecchi ad un solo punto e reduce dalla vittoria di Le Mans. Le posizioni di vertice restano nelle mani della Casa di Borgo Panigale, ma tre cadute in cinque Gran Premi iniziano a pesare nel box della Rossa.

Il terzo KO di Bagnaia

Il direttore generale di Ducati Corse Gigi Dall’Igna si è consolato con le ottime prestazioni dei team clienti. I tre gradini del podio sono stati monopolizzati da Bezzecchi del team Mooney VR46 e da Martin e Zarco del team Pramac. Dopo la grande prestazione di Jerez, si attendeva la riconferma di Francesco Bagnaia, che aveva tutte le carte in regola per allungare in classifica. Invece l’incidente con Maverick Vinales costringe a collezionare un altro ritiro in questo campionato MotoGP, frenando ulteriormente la corsa al bis iridato. “E’ ancora più frustrante perché c’erano tutti i presupposti per un buon risultato. Pecco ha avuto un ottimo un ritmo, l’ha dimostrato anche con la pole e il podio nella sprint“.

La corsa al bis MotoGP

Nei primi cinque giri Francesco Bagnaia ha gestito al meglio una situazione aggrovigliata, alle spalle di Jack Miller e Marc Marquez e lottando con Luca Marini. Il contatto senza colpevoli con il rivale dell’Aprilia ha spento le ambizioni del pilota piemontese. “È stato un peccato, ma è stato un incidente di gara e dobbiamo accettarlo“, ha proseguito Dall’Igna. Il dominio Ducati prosegue incessante, l’obiettivo è quello di conquistare un’altra Tripla Corona e fino a quando si perdono punti per strada sarà difficile restare tranquilli. Prossima gara al Mugello, dove ritornerà finalmente Bastianini che ricomincia da zero dopo l’infortunio rimediato a Portimao. Una situazione che fa gravitare tutti i sogni iridati sulle spalle di Bagnaia.

L’avanzata dei team Ducati clienti

I team clienti della Casa emiliana ribadiscono il loro grande lavoro e impegno, tutti ambiscono alla promozione nel team ufficiale e non sarà facile prendere una decisione. Come già avvenuto per il ballottaggio tra Enea Bastianini e Jorge Martin. Non resta che godersi il buon momento delle Desmosedici GP e attendere il momento gusto per i bilanci finali. “Siamo felicissimi di un podio tutto Ducati, di un Bezzecchi sensazionale e del suo ritmo inarrestabile dettato da talento, ambizione e determinazione. È l’espressione genuina di un team VR46 che fa un ottimo lavoro, con entrambi i piloti sempre protagonisti. Lo stesso vale per Pramac – ha proseguito Dall’Igna dopo il GP di Francia -, con uno splendido doppio podio che completa un traguardo che ci rende molto orgogliosi“.

Foto: Instagram @ducaticorse