MotoGP, fratelli Pol e Aleix Espargarò: l’impresa storica è solo rimandata

Nella prima tappa MotoGP 2022 i fratelli Aleix e Pol Espargaró hanno ottenuto il miglior risultato “familiare” nella loro carriera in MotoGP. Il pilota della Repsol Honda ha chiuso al traguardo davanti al fratello che corre con Aprilia Racing, per un 3° e 4° posto che rende onore agli alfieri di Granollers. Potrebbe essere la miglior stagione in classe regina per entrambi, magari con il sogno di raggiungere uno storico record.

Podio MotoGP in versione familiare

Nel GP del Qatar Pol Espargarò era vicino alla sua prima vittoria in MotoGP, dopo gli otto podi collezionati dall’esordio nel 2014. A pochi giri dalla fine si è visto sorpassare dalla Ducati di Enea Bastianini che lo ha indotto all’errore perdendo anche il secondo gradino del podio. La nuova Honda RC213V sembra rispecchiare il suo stile di guida dopo aver guadagnato grip al posteriore, anche se serviranno ulteriori conferme nei prossimi appuntamenti. Autore di una super partenza dalla quinta piazza in griglia ha martellato per 18 giri, sicuramente la sua miglior prestazione con il marchio dell’Ala dorata.

Suo fratello Aleix Espargarò, scattato dalla sesta posizione, ha lottato a lungo con Joan Mir e Marc Marquez, forse un po’ troppo prudente in fase di sorpasso. Ma sul lungo rettilineo di Losail ha spremuto la sua Aprilia RS-GP22 che si è rivelata cresciuta in termini di motore e potenza. Nel finale di gara abbiamo assistito ad un tentativo di sfida fraterna, ma Pol ha tagliato il traguardo con otto decimi di vantaggio sul fratello maggiore. “Speravo di vedere mio fratello sorpassarmi, così avremmo dato vita ad un bel duello“, ha scherzato il pilota della Honda al termine della gara. “Le mie gomme erano consumate, secondo me non sarei riuscito a tenergli testa, fortunatamente era a due secondi di distanza“.

Fratelli Espargarò vicini alla storia

Aleix Espargarò rimanda la sfida con Pol ai prossimi appuntamenti. Nell’ultimo giro ha commesso una piccola sbavatura alla curva 4. “Sapevo di essere più veloce delle Honda alla curva 15, dove avevo superato Marc Marquez, e che avrei potuto passarlo lì, ma Pol era ancora mezzo secondo davanti a me, ho corso un grosso rischio alla curva 4 e non ci sono riuscito. Ho perso troppo tempo con Marc e Joan ed è quello che mi è costato il podio“. Ma è felice per il podio conquistato da suo fratello: “Meritava questo podio. Ha fatto una prima parte di gara molto forte e alla fine se lo merita“.

I due Espargarò adesso puntano a salire insieme sul podio della MotoGP. L’unica volta che la storia annovera un episodio del genere risale al GP di Imola 1997 a firma dei fratelli Nobuatsu e Takuma Aoki, arrivati secondo e terzo. Lo scorso anno Aleix ha conquistato il suo primo podio con la Casa di Noale, mentre Pol ha concluso 5°, l’impresa storica è solo rimandata: “Aleix è veloce con l’Aprilia e io posso essere veloce con la Honda. Penso che presto succederà di lottare per il podio contro mio fratello ed è fantastico!“

Bestseller, l’autobiografia del Genio Adrian Newey “Come ho progettato il mio sogno”