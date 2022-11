In una conferenza stampa straordinaria convocata a Valencia, Jorge Viegas, presidente della FIM, e Carmelo Ezpeleta, amministratore delegato di Dorna, hanno annunciato che l’ex campione Franco Uncini lascia la sua mansione di delegato alla sicurezza. Dalla prossima stagione MotoGP al suo posto ci sarà lo spagnolo Bartolomé Alfonso Ezpeleta, nipote del CEO Dorna Carmelo Ezpeleta. Dopo le dimissioni di Andrea Dovizioso, della Clinica Mobile e della Suzuki quello di Franco Uncini è un altro clamoroso addio. Qui le video highlights del venerdì

Uno spagnolo al posto di Franco Uncini

Franco Uncini, campione del mondo 500 con Suzuki nel 1982 e MotoGP Legend, condivideva il suo ruolo insieme a Loris Capirossi. Erano loro a girare a bordo di una BMW sulle piste quando le condizioni meteo mettevano a rischio una gara, ad intervenire in caso di bandiera rossa, a tastare il terreno dei nuovi tracciati in attesa di omologazione. All’età di 67 anni Uncini si fa da parte e sarà il 49enne Bartolomé ‘Tomé’ Alfonso, con una vasta esperienza nella gestione di circuiti. E’ stato il primo manager dei circuiti di Losail e Aragon, oltre che consulente di eventi del motorsport attraverso la sua azienda RacingLoop dal 2018.

L’ex campione lascia il paddock MotoGP

Uno dei compiti principali di Franco Uncini per la FIM, non senza polemiche con i piloti stessi, ha avuto a che fare con il rimodellamento dei circuiti per motivi di sicurezza e l’omologazione dei nuovi tracciati per ospitare gli eventi della MotoGP. Tra questi anche i nuovi Sokol Circuit, in Kazakistan, e il Buddh Circuit, in India. “Dopo un’incredibile carriera da pilota, è diventato la persona più importante per la sicurezza dei suoi colleghi“, ha commentato Jorge Viegas, Presidente FIM. “Questo è uno dei compiti più importanti del nostro mondo“.

Inutile il tentativo di provare a fargli cambiare idea. “Ma ha una famiglia che ne trarrà vantaggio se è a casa, Franco sarà sempre il benvenuto in MotoGP“. In vista dei quasi 68 anni e probabilmente anche per le tante estenuanti gare d’Oltreoceano, dopo i tanti viaggi difficili nell’era Covid in giro per il mondo, Franco Uncini ha deciso ora di ritirarsi.

Foto: Motogp.com