MotoGP, Francesco Guidotti: “Miller ci porterà esperienza”

KTM ha fatto il suo ingresso nella classe MotoGP nella stagione 2017, accusava un ritardo di 3″ al giro sui big, con Pol Espargaró e Bradley Smith quasi perennemente nelle ultime posizioni. Ma l’arrivo di Dani Pedrosa in veste di collaudatore ha dato un grosso contributo nell’evoluzione della RC16 e dal 2020 il rookie Brad Binder ha ottenuto la sua prima vittoria in classe regina alla terza gara stagionale a Brno, ripetendosi nel 2021 in Austria. Bene anche Miguel Oliveira, con cinque vittorie negli ultimi tre anni. Ma ora la squadra di Stefan Pierer vuole puntare all’obiettivo massimo.

Rinforzi KTM e nuova line-up piloti

Nella stagione MotoGP Pol Espargaró ha conquistato cinque podi e ha perso il terzo posto nel campionato del mondo per soli quattro punti alle spalle di Alex Rins. I vertici di Mattighofen pensavano che il team era già pronto per ambire allo scettro iridato nel 2021 ma, dopo la perdita delle concessioni, la RC16 ha subito un ritardo nello sviluppo. Un ulteriore passo avanti è stato compiuto al GP del Mugello 2021, grazie ad un nuovo telaio e ad un carburante ottimizzato. Gli arrivi di Fabiano Sterlacchini, Francesco Guidotti e, più di recente, di Alberto Giribuola e Christian Pupulin hanno incentivato l’organigramma KTM.

Ad orchestrare l’ambiente del paddock e l’atmosfera ai box ci pensa il team manager “Checco” Guidotti, grazie alla profonda conoscenza di team, partner, uomini della MotoGP. E soprattutto con la sua capacità di creare armonia fra piloti, meccanici e tecnici impegnati nei weekend di gara. Inoltre KTM ha cambiato tre dei quattro piloti per il Mondiale MotoGP 2023, con l’arrivo di Jack Miller nel team factory e di Pol Espargarò e Augusto Fernandez nella squadra satellite GASGAS Tech3. Del quartetto piloti resta solo Brad Binder, sesto nella classifica finale 2022. Raul Fernandez e Remy Gardner sono stati bocciati dopo un solo anno in classe regina, un errore di valutazione che a Mattighofen hanno chiaramente riconosciuto.

Tre certezze nella stagione MotoGP 2023

Grandi aspettative sono riposte sull’esperto australiano Jack Miller, dopo un quinquennio con Ducati. “Jack ci porterà esperienza“, ha ammesso Guidotti a Crash.net. “Per un confronto tecnico sarà molto interessante Pol, perché sta tornando da noi“, dopo un difficile biennio con Honda. Può fare un chiaro confronto sui cambiamenti della KTM RC16 negli ultimi anni, dopo averla lasciata al termine del 2020. Inoltre Pol sa di giocarsi l’ultima possibilità, è motivato, va alla ricerca della sua prima vittoria in MotoGP. Infine Brad Binder ha desiderio di riconfermarsi dopo ottime prestazioni nel 2022. “Brad è davvero speciale, come pilota e come persona“, ha proseguito Francesco Guidotti. “Dà sempre il 100%, ha rispetto di tutti, è un pilota vecchio stile e spinge come un matto durante le gare“.

Foto: MotoGP.com