Francesco Bagnaia infortunato dopo l'incidente nelle FP1. Domani verrà operato, fine del GP di Brno e forse salterà anche Spielberg 1.

Il Gran Premio della Repubblica Ceca si è già concluso per Francesco Bagnaia. Il pilota Pramac Racing, protagonista di un incidente nelle FP1, ha riportato la frattura della tibia e qualche danno anche al ginocchio destro. Necessario un intervento chirurgico che verrà effettuato domani in Italia. Un infortunio che non ci voleva, si complica nettamente la sua stagione MotoGP 2020.

La conferma della peggiore notizia possibile arriva dai vertici Ducati e del team Pramac. Ancora da capire se ci sono lesioni anche ai legamenti. Sicuramente è fuori da questo GP, ma molto probabilmente si perderà anche il primo round (o tutti e due?) in Austria, in programma subito dopo Brno. Una brutta tegola in casa Ducati, che stava guardando con grande interesse i progressi dell’ex iridato Moto2 in ottica futura. Le prime voci indicano Michele Pirro come possibile sostituto…

Si allunga la lista dei piloti MotoGP infortunati in questo inizio di stagione. Marc Márquez (assente), Alex Rins e Cal Crutchlow, che lottano col dolore dal primo round a Jerez. Non parliamo di Andrea Dovizioso e la sua clavicola fratturata prima della ripartenza. Ora è il turno di Francesco Bagnaia. Guai fisici che complicano ancora di più un 2020 molto impegnativo e dal calendario serrato.