MotoGP, Brno: FP2, 1-2 Petronas con Quartararo e Morbidelli

Coppia Yamaha Petronas al comando nelle FP2 con Fabio Quartararo a precedere Franco Morbidelli, terzo Miguel Oliveira.

Seconda sessione di libere MotoGP dai tempi più rapidi rispetto al mattino. Emergono in particolare i due piloti Petronas SRT, che monopolizzano la vetta della classifica con Fabio Quartararo davanti a Franco Morbidelli (che sembra avere però un passo migliore del compagno di box). Terza piazza per Miguel Oliveira, che vuole dimenticare il botto di Jerez e concretizzare i progressi suoi e di KTM.

La lista degli infortuni si allunga: Francesco Bagnaia, protagonista di un incidente alla fine delle FP1, è out per questo GP e probabilmente anche i round a Spielberg. Per lui una lesione che lo porterà ad un intervento già domani in Italia (qui i dettagli). Tornando in pista, la classifica inizialmente vede in testa Quartararo e gli Espargaró, mentre ci sono problemi sulla RCV di Alex Márquez. Il rookie è così costretto a parcheggiare la sua Honda a bordo pista ed a rientrare al box in scooter.

Situazione a lungo di stallo (con anche qualche rischio in più per piloti che riescono ad evitare di un soffio qualche caduta), finché negli ultimi minuti non comincia l’assalto finale. Franco Morbidelli prima e Fabio Quartararo poi brillano in cima alla classifica, stampando i tempi di riferimento del venerdì a Brno. Risale fino al terzo posto la KTM Tech3 di Miguel Oliveira, ma occhio anche a Johann Zarco, che chiude la giornata come miglior pilota Ducati.

La classifica FP2

La classifica combinata