MotoGP, Fonsi Nieto sicuro: “Jorge Martin diventerà campione”

Il 2023 sembra essere l’anno della svolta per Jorge Martin, che ha archiviato problemi fisici e tecnici per diventare finalmente un vero protagonista della MotoGP. La doppietta di vittorie al Sachsenring è la conferma dei miglioramenti fatti in questa stagione, nella quale sta guidando una Desmosedici GP23 con lo fa sentire molto meglio rispetto alla GP22.

Un mix di fattori ha fatto sì che il pilota spagnolo riuscisse ad essere oggi al secondo posto della classifica generale con soli 16 punti di distanza da Francesco Bagnaia. Aver battuto il campione due volte in Germania gli dà certamente tanta carica in vista del prossimo gran premio ad Assen, l’ultimo prima della pausa estiva. Al TT Circuit altro test di maturità per lui.

Fonsi Nieto esalta Jorge Martin

Martin è determinato a dare il massimo per giocarsi il titolo MotoGP e nel team Pramac Racing cercheranno di supportarlo al meglio. Fonsi Nieto è molto felice delle sue prestazioni e dei risultati che sta conseguendo: “Siamo sulle nuvole grazie all’incredibile stagione che sta facendo Jorge – riporta AS – e adesso siamo a 16 punti dalla vetta. Incredibile. Al Sachsenring ha fatto una gara di testa, giocando uno contro uno contro un campione del mondo. Aveva detto che questa pista e il Mugello non gli piacevano, ma guarda…“.

Il duello con Bagnaia in Germania è stato un bel banco di prova. Vero che al Sachsenring non è facile sorpassare, però bisogna essere bravi a non lasciare spazi. Serve massima concentrazione, ogni piccolo errore può diventare un’occasione per il rivale. Il madrileno si è difeso alla grande negli ultimi giri della gara.

Titolo MotoGP possibile?

La classifica dice che Martin ha le carte in regola per giocarsi la vittoria della corona iridata MotoGP. Qualcuno pensa che Ducati possa frenarlo per fare priorità a Bagnaia, che corre per il team factory, ma Nieto è tranquillo: “Ho sempre detto che se non potessimo lottare per il titolo, resterei a casa. Ducati ci ha fatto i complimenti ed è chiaro che voglia vincere con il team ufficiale, ma anche noi facciamo parte della loro squadra. Il campionato è lungo e ci divertiremo“.

Il rider performance director del team Pramac Racing è anche sicuro che Jorge abbia tutto per laurearsi campione del mondo nella classe regina: “Ha talento, aggressività, passione, non si arrende mai, non è un conformista e tutto questo lo renderà campione. Spero già quest’anno, ma sono convinto diventerà certamente un campione MotoGP“.

Foto: Pramac Racing