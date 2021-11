MotoGP, Flymeto firma per Valentino Rossi: accordo col team VR46

Il nuovo team MotoGP di Valentino Rossi sta per annunciare il primo sponsor. Si tratta di Flymeto che saluta Petronas SRT e passa in VR46.

A Valencia il team VR46 di Valentino Rossi comincerà a mettere i primi puntini sulle ‘i’ per la prossima stagione MotoGP. Forse non ci saranno ancora chiarimenti dal main sponsor arabo Aramco, ma si incastrano gli altri tasselli. Come annunciato settimane fa il noto tour operator Flymeto sarà sponsor del nuovo progetto “made in Tavullia”. L’azienda con base in Repubblica Ceca è un’agenzia viaggi di fama mondiale, ma si occupa di molte altre attività. Già presente nel paddock della MotoGP come partner commerciale del team Petronas SRT, ha deciso di non rinnovare con il nuovo team di Razlan Razali e appoggiare la nuova squadra di Valentino Rossi.

Nelle settimane scorse alcuni rappresentanti VR46 tra cui Alessio Salucci e Gianluca Falcioni, sono volati a Praga per definire i dettagli. Gli interlocutori Flymeto sono Michal Kovar, Petr Feigl e Mario Cantoni Fiala che stanno raggiungendo la fase finale delle trattative per stipulare l’accordo finale. Con questa mossa il tour operator diventa uno dei principali partner, sponsor e agenzia ufficiale di viaggi del team di Valentino Rossi. Il 42enne di Tavullia non è interessato in prima persona alle trattative e resta concentrato sul suo ultimo week-end di gara in MotoGP. Poi sarà la volta di pianificare il futuro nelle quattro ruote e anche lì non mancheranno le sorprese.