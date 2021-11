MotoGP: Fiocco rosa per Miguel Oliveira e consorte, è nata Alice

Si allunga la lista dei papà in MotoGP. Miguel Oliveira e la moglie hanno dato oggi il benvenuto alla loro primogenita Alice.

Miguel Oliveira si aggiunge ufficialmente alla lista dei papà in MotoGP. Ci ha pensato lo stesso pilota KTM Factory ad annunciare la lieta notizia: proprio oggi infatti la moglie Andreia gli ha regalato la figlia Alice. “Un po’ mia, un po’ tua, per sempre nostra. Benvenuta Alice!” Con questa dolce frase pubblicata sui suoi canali social il neo-papà commenta l’arrivo della sua primogenita. Il portoghese si unisce ad una bella lista: prima di lui i fratelli Aleix e Pol Espargaró, Maverick Viñales, Alex Rins, da anni anche Andrea Dovizioso. All’inizio del 2022 lo diventerà anche il neo ritirato Valentino Rossi.

Un lieto evento avvenuto appena conclusa la stagione 2021, col GP a Valencia di domenica, ma con i test a Jerez che incombono (si corre il 18 ed il 19 novembre). Pochi giorni quindi da trascorrere con la sua piccola, prima di recarsi in Andalucía. Per Miguel Oliveira, ma anche per tutta la truppa KTM, saranno test molto importanti in ottica 2022. Dopo una stagione decisamente complicata, tra una fastidiosa lesione ad un polso ed il feeling mancante con la sua RC16, c’è grande voglia di riscatto per il prossimo campionato MotoGP. Con tutta l’intenzione di essere ben più protagonisti.