MotoGP, finalmente Bastianini: “Ma gara buttata per un contatto”

L’ottavo posto finale di oggi ha un grande valore per Enea Bastianini, che lo ha conquistato completando una grande rimonta. Un contatto dopo il via lo aveva fatto finire in fondo al gruppo, poi ha dovuto scontare anche una long lap penalty. Tanti ostacoli, ma anche tanta velocità dimostrata al Mandalika International Circuit. È arrivato al traguardo vicinissimo alle due KTM e certamente ha qualche rimpianto per il problema avuto a inizio, perché poteva chiudere con un risultato ancora migliore.

MotoGP Indonesia, Bastianini ha un rimpianto

Bastianini al termine della gara ha avuto l’occasione di spiegare cosa gli è successo alla prima curva: “C’è stato un contatto – ha detto a Sky Sport MotoGP – perché c’era il bullone della ruota che era completamente nero. Devo essermi agganciato da qualche parte, io comunque mi sono sentito toccare dall’esterno ed è stato un peccato. Ho buttato via la gara, sarebbe stata divertente per me“.

Ha qualche rimpianto, però può anche essere soddisfatto del feeling con la sua Ducati Desmosedici GP23: “Sono contento, perché abbiamo fatto un bel weekend. Ho ritrovato le sensazioni che mi mancavano da tempo, mi sono divertito. In gara avevo un ritmo per fare bene, quindi mi piace guardare il bicchiere mezzo pieno. Siamo stati veloci, peccato solo per il risultato. La gara era difficile, faceva molto caldo e ho faticato tanto negli ultimi giri. Avrei potuto fare qualche altro sorpasso, ma non ne avevo più“.

Finalmente veloce con la Ducati GP23

Enea ha fatto anche il giro veloce della gara di oggi, quindi performance davvero ottima oggi in Indonesia: “Credo che questo miglioramento dipenda da un mix di cose. Il team ha capito quello che voglio, io ho compreso come guidare meglio questa moto. Sono rientrato con meno pressione rispetto a prima, sono stato più lucido. In questa gara non abbiamo fatto grosse modifiche, ho solo cercato di adattarmi a quello che avevamo e la scelta ha pagato“.

A Mandalika è riuscito a frenare meglio, un po’ come faceva ai tempi del team Gresini. Il riminese è contento di questo passo avanti: “Sì, ho fatto meno errori qua. Da ieri pomeriggio abbiamo iniziato a frenare sempre nello stesso punto, cosa che non mi succedeva da tempo. Prima non ero preciso come l’anno scorso e questo non mi consentiva di essere veloce. Credo che questa precisione mi aiuterà anche per il futuro“.

Foto: Ducati Corse