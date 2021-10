MotoGP, festa super per Valentino Rossi: più biglietti per Misano-2

Dal 22 al 24 ottobre la MotoGP ritornerà a Misano un mese dopo. Per l'abbraccio a Valentino Rossi saranno 35.000 i biglietti a disposizione.

Dal 22 al 24 ottobre il campionato MotoGP sbarcherà per la seconda volta a Misano, dove Valentino Rossi è atteso dall’ultimo e caloroso abbraccio dei suoi tifosi in carriera. Già nel primo round del 19 settembre il popolo giallo ha reso onore al campione di Tavullia e uno striscione campeggiava imperioso sotto le tribune: “To be continued”. Il Gran Premio dell’Emilia Romagna sarà l’occasione giusta per salutare il Dottore dopo 26 anni di storia e dal Fan Club preannunciano sorprese.

Intanto dal Consiglio dei ministri è arrivato il via libera al decreto che allenta le restrizioni. Le nuove regole saranno in vigore dal prossimo 11 ottobre, quindi al Misano World Circuit ci saranno più spettatori e gli organizzatori potranno rispondere alla grande richiesta di biglietti pervenuta nelle ultime settimane con 10.000 tickets in più rispetto al mese precedente (35.000 al giorno, solo posti a sedere). Il Green Pass resta un requisito imprescindibile per l’ingresso, oppure servirà un test con esito negativo svolto non più di 48 ore prima.

La festa di addio a Rossi

Per Valentino Rossi si preannuncia un nuovo bagno di folla… seppur a distanza. “Dopo aver tagliato il traguardo, è stato fantastico con tutti i fan, è stato un momento emozionante”, ha dichiarato il vincitore di 115 GP. “L’ultimo giro è stato davvero fantastico, posso solo dire grazie a tutti i miei fan. Nella mia lunga carriera, anche nei momenti difficili, il supporto è sempre stato incredibile“. Non ha potuto ricambiare con un buon risultato ma ci riproverà fra due settimane.

Dopo l’impegnativo week-end di MotoGP ad Austin, il 42enne è ritornato a Tavullia per preparare al meglio il prossimo impegno. “Correre di nuovo dinanzi al pubblico cambia la vita, dà un senso a tutto. Quando corri nei circuiti vuoti come l’anno scorso spesso ti chiedi ‘ma perchè, cosa ci stiamo a fare qui?’ E’ stato bellissimo ritrovare i tifosi“. Per il 24 ottobre sarà ovviamente soldout. È ufficiale anche la data 2022 del GP di San Marino che si terrà il 4 settembre, con la speranza di ritornare alla piena capienza di pubblico. Ma in quella occasione non ci sarà Valentino Rossi in pista.

