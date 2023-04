MotoGP, Fabio Quartararo: Yamaha prepara nuove parti per Jerez

Dall’inizio della stagione MotoGP Fabio Quartararo non ha collezionato nessun podio nelle quattro gare divise tra Portogallo e Argentina. Il campione francese resta ancora lontano dalle zone di vertice, per la prima volta dal suo esordio in classe regina. Dopo i test invernali insieme ai tecnici Yamaha hanno deciso di abbinare il nuovo motore 2023 della M1 al telaio e al pacchetto aerodinamico 2022, in attesa di ulteriori novità nelle prossime settimane.

I problemi di Quartararo

Sebbene abbia avuto qualche contatto di troppo in gara, come con Taka Nakagami a Termas de Rio Hondo, Fabio Quartararo sta riscontrando difficoltà anche sul giro secco. Soltanto 11° nelle qualifiche di Portimao, 10° in Argentina, dove in condizioni di scarso grip ha faticato a trovare la giusta trazione. Uno dei motivi potrebbe essere la ricerca ancora non conclusa di un setting di base adeguato, dal momento che ha deciso di adottare il vecchio aero-pack solo nell’ultimo giorno di test preseason. “La cosa positiva è che sul bagnato abbiamo mostrato un ottimo ritmo“, ha detto Quartararo dopo il GP dell’Argentina. “Per me il nostro primo giorno di test è stato l’ultimo giorno di Portimao e non abbiamo ancora trovato la base“.

Novità Yamaha nel prossimo test MotoGP

Il meteo imprevedibile di Termas ha ostacolato la ricerca di questo allestimento per la sua Yamaha M1. “Nella FP1 abbiamo provato la moto. Nelle FP2 volevamo provare altro ma è stato comunque difficile. Nella gara Sprint sono partito con un’altra impostazione. Se la gara di domenica fosse stata asciutta, ne avrei provata un’altra perché non siamo ancora pronti“, ha ammesso Quartararo. Non è certo dell’umore migliore, come hanno dimostrato le immagini post qualifiche. “Sono sempre arrabbiato perché voglio essere lassù. Ma so che c’è ancora molto lavoro da fare per essere al top“.

All’inizio di maggio ci sarà un test ufficiale a Jerez dove i tecnici di Iwata contano di portare altre novità utili per la stagione MotoGP in corso. “Penso che per Jerez avremo alcune cose nuove“, ha detto il francese. Previsti un nuovo scarico e un nuovo aero-pack che dovranno essere confermati. “Non cambierà la mia vita. Ma ogni volta che riusciamo a trovare mezzo decimo o qualcosa del genere, dobbiamo prenderlo. E si spera che nei test di Jerez potremo provare alcune parti davvero utili“.

Foto: MotoGP.com