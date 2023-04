Moto3, Matteo Bertelle in crescita “In Argentina mi sono divertito”

La ripartenza dopo una mezza stagione d’esordio in Moto3, interrotta con l’incidente al Sachsenring e successivo infortunio. Matteo Bertelle si è lasciato alle spalle i problemi fisici del 2022 e si sta adattando sempre di più sia alla categoria che alla sua Honda. Il pilota padovano s’è preso sabato l’accesso diretto alla Q2, per poi guadagnare i primi punti della stagione in una gara complessa per il maltempo. L’anno scorso a Termas de Rio Hondo aveva chiuso 18°, stavolta Bertelle ha tagliato il traguardo del GP Argentina in P12, con quindi quattro punti a referto.

Bertelle, segnali di crescita

La conferma in questo senso arriva anche da Mirko Cecchini. “Matteo ha fatto molto bene, è un bel passo avanti” ci ha detto il boss Snipers a GP concluso. “Dobbiamo ancora lavorare per migliorare l’inserimento nelle curve veloci, ma ha un buon feeling.” Come detto, il pilota #18 si è guadagnato l’accesso diretto alla Q2 grazie alle condizioni più favorevoli del venerdì, assicurandosi infine la 12^ casella in griglia. Il ritorno della pioggia per la corsa ha stravolto i programmi di tutti, ma Cecchini valuta positivamente il comportamento di Bertelle anche in gara. “Stava andando abbastanza bene, poi un contatto con Aji gli ha fatto perdere il gruppo” ha dichiarato. L’impegno ‘dietro le quinte’ continua. “Stiamo lavorando sodo per tornare super competitivi.”

Primi punti del 2023

Matteo Bertelle sta ritrovando sempre più fiducia dopo tanto mesi di stop forzato per infortunio. Nella seconda parte di stagione dovrà affrontare anche tante piste nuove, ma per ora l’importante è trovare il giusto feeling in sella, che certo si rivelerà un problema in meno in seguito. La pioggia domenicale non l’ha aiutato, i contatti in gara nemmeno, ma ha raccolto il meglio possibile. “È stata una bella gara, mi sono divertito” ha infatti sottolineato Bertelle. “Ho pensato a difendere la mia posizione, mi sentivo di poter rientrare anche più avanti fra i primi 10. Alla fine però era molto facile cadere e farsi male, quindi va bene così.” Un primo traguardo positivo sono appunto i quattro punti portati a casa, i primi di una lunga stagione in cui c’è tutto il tempo per guardare più in alto.

