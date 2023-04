Fernando Alonso, 3 su 3 con Aston Martin: ma Vettel non si pente del ritiro

Tre gare e tre podi per Fernando Alonso in questo inizio di campionato di F1 2023. Lui e Aston Martin stanno andando al di là di ogni più rosea previsione. Come si poteva pensare che una scuderia che nel 2022 faticava a stare in top 10 sarebbe riuscita a diventare la seconda/terza forza della griglia un anno dopo?

Il team di Silverstone ha fatto un lavoro straordinario e ne sta raccogliendo i meritati frutti. Lawrence Stroll ha investito tanto per riuscire a ottenere questi risultati. Qualcuno aveva preso un po’ per pazzi lui e Alonso quando dichiaravano che la squadra sarebbe cresciuta molto e che si poteva persino puntare al podio nel 2023. Invece…

F1, Alonso vuole tornare a vincere

I tre terzi posti ottenuti tra Bahrain, Arabia Saudita e Australia hanno generato grande soddisfazione nel box. Tuttavia, stare sul podio fa inevitabilmente venire voglia di lavorare ancora di più per salire sul gradino più alto. Alonso desidera tornare a vincere, cosa che gli manca dal 2013, quando al volante della Ferrari vinse il Gran Premio di Spagna a Montmelò. Dieci anni dopo punta a riprendersi la medaglia d’oro.

Sconfiggere la Red Bull non sarà semplice, però la scuderia di Milton Keynes non potrà sempre vincere. Sicuramente sarà favorita nel prossimo GP a Baku, ma attenzione a quello a Monaco. Il circuito del Principato ha caratteristiche particolari e, se Alonso dovesse riuscire a conquistare la pole position, ci sarebbe la possibilità di vedere un trionfo Aston Martin. Lì il motore conta poco e sorpassare è difficilissimo, la qualifica sarà determinante insieme a una strategia box perfetta.

Vettel, niente rimorsi su Aston Martin e ritiro

I risultati positivi della scuderia di Silverstone hanno spinto molti a pensare che Sebastian Vettel abbia sbagliato a optare per il ritiro a fine 2022. Avesse avuto maggiore pazienza, si sarebbe ritrovato nella condizione attuale di Alonso e quindi con la possibilità di lottare per posizioni importanti.

Intervenuto in occasione dell’anniversario di Bio Bienen Apfel, progetto ambientale e sociale in difesa delle api di cui è ambasciatore, Vettel ha detto chiaramente il suo pensiero: “Ora Aston Martin ha più talento nel team rispetto agli anni precedenti. Io sto bene nella mia situazione e mi sto godendo questa fase della mia vita. Non mi aspettavo questa crescita e sono felice che la squadra stia facendo bene. Io ho preso la mia decisione indipendentemente da cosa sarebbe potuto succedere nel 2023. Sono contento per Alonso, che dopo diversi anni ha una macchina competitiva“. Nessun pentimento, dunque. Seb si gode la sua nuova vita lontano dalla F1.

Foto: Aston Martin F1