MotoGP, Fabio Quartararo operato: il comunicato ufficiale Yamaha

Per Fabio Quartararo una prima parte di stagione MotoGP molto complicata, non c’è dubbio. Sicuramente non vedeva l’ora di andare in vacanza, anche se sperava di farlo senza problemi fisici. Invece, ha lasciato Assen da infortunato e dovrà riposare per recuperare.

MotoGP, Fabio Quartararo è stato operato

Com’è, noto era arrivato al TT Circuit acciaccato dopo essere caduto mentre correva a piedi ad Amsterdam. Aveva rimediato una distorsione alla caviglia sinistra e una frattura all’alluce del piede sinistro. Domenica all’inizio della gara è caduto e le sue condizioni fisiche si sono aggravate, costringendolo a sottoporsi a un’operazione chirurgica.

Oggi il pilota francese ha sostenuto l’intervento ed è filato tutto liscio. Questo il comunicato del team Monster Energy Yamaha: “I fan possono sentirsi rassicurati. L’operazione all’alluce sinistro di Quartararo ha avuto successo. Adesso avrà un buon riposo e tornerà più forte che mai. Gli auguriamo tutti una pronta guarigione“.

Come sarà la seconda metà di stagione?

Quartararo nella caduta che ha coinvolto anche Johann Zarco si era fatto male pure al braccio sinistro, però nulla di grave. Adesso dovrà riposare un po’ e poi potrà davvero godersi le vacanze, prima di tornare ad allenarsi per preparare la ripresa del campionato. La MotoGP tornerà in azione nel weekend 7-9 agosto a Silverstone.

Vedremo se nel frattempo la Yamaha avrà trovato un modo per aiutare Fabio a essere un po’ più competitivo. Finora il pilota di Nizza è rimasto molto deluso dalle performance della sua M1. Ad Assen ha ritrovato un po’ il sorriso, con delle buone qualifiche e il terzo posto nella sprint race, però non si è esaltato. Sa che i problemi della moto rimangono e che sono necessari interventi netti per capovolgere la situazione. Ormai i pensieri della casa di Iwata sono più rivolti al 2024, ma qualcosa va fatto anche subito.

Foto: Yamaha