MotoGP, Poggiali “Ci aspettiamo di più da Diggia ma restiamo uniti”

Il 2023 sarebbe dovuto essere l’anno della consacrazione di Fabio Di Giannantonio in MotoGP con Gresini Racing dopo un anno da rookie invece sta faticando. Il suo compagno di squadra Alex Marquez, pur non brillando particolarmente, ha quasi il doppio dei suoi punti in classifica Mondiale con Fabio a quota 34 ed Alex a 63. Ad Assen il pilota spagnolo ha conquistato il sesto posto, un piazzamento positivo, mentre per il romano è stato un week-end amarissimo. Che clima si respira dentro al box Gresini Racing MotoGP? Ce lo racconta il coach Manuel Poggiali.

“Con Alex Marquez abbiamo fatto un buon lavoro – spiega Poggiali a Corsedimoto – Poi è chiaro se si vorrebbe fare sempre di più. Ad Assen è stato nel gruppo immediatamente successivo a quello di testa, partendo da una posizione che non è troppo vantaggiosa: la terza fila non è il massimo. I primi giri abbiamo sempre perso anche delle posizioni ma il bilancio positivo anche se ovviamente bisogna continuare a lavorare“.

Fabio Di Giannatonio invece è la nota dolente.

“Con Fabio Di Giannantonio non stiamo attraversando sicuramente un momento facile, già da inizio anno. Negli ultimi due gran premi le prestazioni sono notevolmente migliorate se paragonate ad inizio stagione, a parte qualche raro exploit. Ci aspettiamo tutti qualcosa in più e penso lui per primo però bisogna restare sereni. Serve lucidità nel lavoro, dobbiamo analizzare cosa si può migliorare: è fondamentale in questi frangenti. Bisogna restare uniti, lavorare con serenità cercando di fare le cose giuste. Le partenze sono state abbastanza disastrose, hanno reso complicate le gare stesse. Ad Assen qualche sorpasso c’è stato e qualche caduta ci ha consentito di risalire fino alla nona posizione. Stavamo girando abbastanza bene e conquistando un buon risultato poi una caduta che non ci voleva proprio, soprattutto per il morale prima della pausa estiva della MotoGP”.

Intanto si parla tanto di mercato.

“In agosto dovremo presentarci bene, vogliosi e contenti al di là delle voci di mercato che portano via sicuramente qualche energia ma dobbiamo stare sul pezzo e chiudere questa stagione nel migliore dei modi. I risultati del 2023 sono ancora da scrivere. Silverstone è un circuito complicato, storicamente con poco grip, bisognerà capire le condizioni che troveremo in Inghilterra in agosto. Ora ricarichiamo le batterie”.

Chi va in vacanza davvero felice tra i piloti del Gresini Racing è invece Matteo Ferrari, con la doppia vittoria in MotoE

“Il week-end in MotoE è stato straordinario. Abbiamo lavorato molto bene nel box siamo abbiamo migliorato subito. Matteo Ferrari è stato bravissimo: ha fatto delle super gare e siamo molto contenti”.

Foto MotoGP.com