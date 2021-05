MotoGP, Fabio Quartararo: “Dovevo vincere per Jason Dupasquier”

Fabio Quartararo conquista la terza vittoria stagionale MotoGP 2021. Il pilota Yamaha dedica il trionfo del Mugello a Jason Dupasquier.

Fabio Quartararo ha conquistato la terza vittoria stagionale MotoGP, trionfando al termine di una gara guidata dal primo all’ultimo giro. Un successo arrivato in un week-end particolare a causa della morte di Jason Dupasquier, una notizia che ha squarciato l’attesa attonita all’interno del paddock. Un minuto di silenzio e via, si parte. Per il francese della Yamaha factory è stato un Gran Premio impeccabile, pole position e primo gradino del podio. “Tanta emozione, questa gara è per lui. Ogni volta che facevo la curva 9 ho pensato a lui 24 volte. Non è facile da gestire quando stai a 340 km/h alla prima curva, ma questa gara è per lui“.

Nella stagione MotoGP 2021 non è migliorata soltanto la Yamaha YZR-M1, da questo fine settimana dotata dell’abbassatore all’anteriore. Ma è maturato anche Fabio Quartararo dopo gli alti e bassi della stagione passata. Ha superato perfettamente il problema di sindrome compartimentale lamentato a Jerez, che gli ha negato la vittoria a pochi giri dalla bandiera a scacchi. “L’anno scorso è stato un anno davvero positivo e negativo, quando ho perso l’opportunità di vincere il campionato in Portogallo stavo male. Due settimane dopo ero felice, perché ho imparato tanto per il 2021. Oggi sono molto contento perché il braccio non ha dato nessun fastidio. Ero un po’ preoccupato, non avevo ancora fatto 23 giri consecutivi“.

Infine la mente non può non tornare a Jason Dupasquier. Qualcuno si interroga se non fosse il caso di annullare il Gran Premio del Mugello dopo la notizia della morte del pilota Moto3. Ma il leader del Mondiale confessa di “non aver mai pensato di non dover correre“. Nella mente una sola idea: “Avevo un chiaro obiettivo: vincere per Jason e l’abbiamo fatto oggi“.