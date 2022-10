Fabio Quartararo e l’accerchiamento Ducati “Mi stanno motivando di più”

Tre Ducati da una parte, tre Ducati dall’altra e Fabio Quartararo nel mezzo. Al Chang International Circuit si ripropone una situazione ormai diventata stabile da svariati GP. Il campione MotoGP in carica è perennemente circondato dai ragazzi in rosso, una folta truppa che deve sempre trovare il modo di arginare per arrivare al bis iridato. Le qualifiche in Thailandia ci hanno dimostrato che non sarà differente, ma il 4° posto è decisamente un bel punto di partenza rispetto agli ultimi round. Bagnaia ha chiuso 3°, Espargaro invece è molto arretrato: è una situazione che certamente cercherà di sfruttare al meglio, anche per evitare i possibili giochi di squadra in casa Ducati. Qui le highlights della qualifica

Quartararo ‘copia’ la strategia

Come detto, era un po’ che non si qualificava così avanti. Dobbiamo tornare infatti alla tappa a Silverstone per trovarlo proprio in quarta posizione. Per quanto riguarda un piazzamento in prima fila, non ci è più riuscito dopo il 2° posto in griglia ad Assen. “Non è male come punto di partenza. Ci siamo fatti anche una risata perché il ragazzino dell’Asia Talent Cup che è partito 4° è passato in testa alla prima curva.” Una tattica che Fabio Quartararo è determinato a copiare domani in gara e non si tratta di una battuta. Sarebbe il miglior modo per semplificarsi immediatamente il difficile compito di tenere a bada le agguerrite e numerose Ducati. In ogni caso si sente pronto a lottare. “Abbiamo un grande potenziale, soprattutto per quanto riguarda il ritmo” ha aggiunto a motogp.com alla fine delle qualifiche. Chi sarà il maggior rivale? “Beh, ho tre Ducati davanti e tre dietro…” Ma Quartararo osserva invece la settima rossa presente nelle prime 12 posizioni, curiosamente proprio quella che lo seguiva da vicino nel venerdì di libere. “Marini ha davvero un gran passo, sono sicuro che ci sarà” ha puntualizzato.

“E io che devo fare?”

La griglia di partenza per il GP di Thailandia di per sé non è davvero la migliore per il campione Yamaha. Ha respirato un po’ con lo zero di Bagnaia a Motegi, ma 18 punti non sono un margine così rassicurante. Considerando poi che le Ducati sono ben otto e, in caso servisse, la maggior parte è pronta ad aiutare il pilota piemontese. Pablo Nieto di VR46 l’ha rimarcato chiaramente dopo la splendida pole position conquistata da Marco Bezzecchi. Situazione opposta per l’iridato MotoGP 2021… “E io che devo fare? Non so proprio a chi potrei chiedere aiuto” è il commento a tema di Fabio Quartararo. Sottolineando poi che “Io devo solo pensare a fare il mio lavoro.” Una volta di più quindi, dovrà contare solamente sul suo talento per sfruttare al meglio ogni situazione in gara e riuscire così a controllare le Rosse. Ma non è una situazione così negativa, anzi: “In un certo senso mi motiva ancora di più.” Sarà una bella sfida in gara.

Foto: motogp.com