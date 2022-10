Marc Marquez piccoli passi: “Battere le Ducati? Tocca a Quartararo”

Piccoli e cauti passi, poi in gara si vedrà. Marc Marquez domani scatterà dall’ottava casella in griglia, dietro alle sei Ducati ed a Fabio Quartararo. Ne è convinto, la lotta al vertice sarà esclusivamente una questione tra queste due parti. Ma, dopo tre anni di assenza, al Buriram potrebbero anche esserci alcune sorprese. Ricordiamo che l’alfiere Honda ha chiuso 4° a Motegi, prendendosi il piazzamento proprio sul finale di gara. Oggi non era così lontano dai tempi da pole position, la situazione s’è complicata solamente per alcuni suoi errori, uno in particolare nel corso del suo giro migliore. Marquez procede con cautela, senza esagerare, ma i segnali positivi si sono visti sia nelle libere che nei due turni di qualifiche da lui disputati. In gara potrebbe esserci anche lui. Qui li highlights della qualifica

Il migliore degli “altri”

Ha mancato la Q2 diretta per appena 7 millesimi, ma non ha avuto particolari problemi a conquistarsela in seguito. Marc Marquez infatti ci è arrivato col miglior crono della Q1, anche il risultato finale non è male dal suo punto di vista. “Sono soddisfatto della giornata, anche oggi mi sono sentito molto bene” ha rimarcato. Ammettendo pure che “Gli altri sono sempre più veloci. Io però sono un pilota che raggiunge presto il limite di ciò che ha attualmente, direi che abbiamo fatto un buon lavoro.” Miglior pilota Honda, anzi per breve tempo è anche riuscito a farsi vedere in alto in Q2, prima di accusare l’assalto di Ducati e di Quartararo. Anzi, come detto non possiamo dimenticare quel grosso rischio alla curva 12, proprio alla fine di un super giro lanciato… Nonostante tutto però è il primo degli “altri”, alla vigilia di una gara che si preannuncia apertissima. Anche se il #93 non si vede ancora in grado di lottare al vertice, al momento lascia quel ‘compito’ a qualcun altro.

Marquez guarda Quartararo

Sarà tra i protagonisti? Ricordiamo che gli unici GP di Thailandia finora disputati portano la sua firma, ma si trattava del biennio 2018-2019. Prima dell’infortunio, di conseguenza Marc Marquez preferisce non sbilanciarsi in nessun senso. “Nelle FP4 ho cominciato a pensare alla mia condizione” ha infatti ammesso a motogp.com. “All’inizio del fine settimana riesco a spingere, in seguito non riesco ancora ad essere costante, ho un calo. Ma ho iniziato a giocare con la moto, questo mi piace.” Come detto, piccoli ma costanti passi avanti per tornare gradualmente ad essere il pilota competitivo di un tempo. Anche se nemmeno adesso è così ‘lento’… Ma non si vede ancora in grado di ostacolare le Rosse, anzi quello è il problema di qualcun altro. “C’è un solo pilota, si chiama Quartararo ed è molto veloce” ha rimarcato Marquez con una risata. “Le Ducati al momento sono avanti a tutti, anche se piano piano ci stiamo avvicinando.” Al Buriram potrebbe esserci un altro passo in questa direzione, ma non mancheranno anche eventuali sorprese.

Foto: motogp.com