MotoGP e F1 insieme: l’ultima pazza idea di Ezpeleta e Domenicali

Carmelo Ezpeleta vuole far crescere la MotoGP e sta valutando diverse opzioni per il futuro. Per il 2023 è stato scelto di introdurre la discussa sprint race, un format già visto in altri campionati e i cui benefici eventuali andranno verificati con il tempo. Intanto, a Portimao non sono mancate le prime polemiche.

Ritirato Valentino Rossi e con un Marc Marquez “depotenziato” sia dagli infortuni sia da una Honda non competitiva, alla top class del Motomondiale non è riuscita a generare un interesse giudicato sufficiente da Dorna Sports e dagli sponsor. Nonostante una griglia ricca di talento, spesso viene segnalata l’assenza di veri personaggi e la presenza di un clima giudicato troppo amichevole tra i piloti.

Qualcuno rimpiange i tempi nei quali le rivalità raggiungevano elevati picchi di tensione e sfamavano i media. Ma le “star” non si possono creare a tavolino e per attirare maggiore pubblico verso la classe regina vanno trovate altre soluzioni. Anche a costo di copiare dalla F1, uno sport che invece vive una fase di grande successo.

Carmelo Ezpeleta conferma i contatti tra MotoGP e F1

A volte Ezpeleta è stato criticato per il fatto di voler imitare troppo la Formula 1, però le critiche gli scivolano addosso e non se ne preoccupa: “Per me è lo stesso – ha ammesso a El Partidazo de Cope – perché continuerò a copiare tutto ciò che è copiabile. Sarebbe sciocco non farlo“. A suo avviso, ci sono spunti che si possono prendere altrove per migliorare la MotoGP e lo riconosce. Ovviamente, poi bisogna vedere se le scelte fatte portano i risultati sperati.

Il CEO di Dorna Sports ha anche svelato che esiste l’ipotesi di far correre MotoGP e Formula 1 nello stesso weekend e nello stesso circuito: “Ne ho parlato con Stefano Domenicali – spiega – e per il momento non si può fare. Ci sono più cose da valutare. Le diverse misure di sicurezza, i diversi sponsor… Ma non smetteremo di indagare“.

Gran Premio a Madrid in futuro?

Tra le ipotesi che vengono prese in considerazione per il futuro c’è anche quella di disputare un GP a Madrid, stessa cosa che sta valutando anche Stefano Domenicali per la F1. Ezpeleta si è così espresso sull’argomento: “Abbiamo parlato con il sindaco di Madrid – racconta – e se ci fosse la possibilità di avere un circuito valido per entrambi i campionati, ci penseremo. Ma non per forza deve essere lo stesso. A noi servono vie di fuga più ampie. Comunque abbiamo un contratto con i circuiti spagnoli fino al 2027, quindi è qualcosa che si potrà fare solo dopo“.

Nella storia del Motomondiale c’è già stato un Gran Premio di Madrid, si è svolto nel 1998 sul circuito permanente del Jarama. Esso è situato a San Sebastian de los Reyes, a circa 20 chilometri dalla capitale spagnola. I vincitori furono Lucio Cecchinello (125), Tetsuya Harada (250) e Carlos Checa (500).

Foto: MotoGP.com