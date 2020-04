MotoGP, Ezpeleta e il “decreto” salva-team: 750mila euro ai satelliti

MotoGP ferma per l'emergenza Coronavirus. Carmelo Ezpeleta ha stanziato 750mila euro per il trimestre aprile-giugno a favore dei sei team privati.

L’emergenza Coronavirus rischia di mettere in ginocchio l’economica mondiale e lo sport. Ma Carmelo Ezpeleta, CEO della Dorna, sta provvedendo a versare sostegni finanziari cospicui ai team della MotoGP. Secondo quanto riporta ‘Diario AS’ Dorna fornirà un aiuto economico significativo da 4,5 milioni di euro ai team privati. Un “decreto” d’urgenza approvato dai suoi azionisti di maggioranza, il fondo d’ investimento Bridget Point e la Cassa pensione pubblica del Canada (CPPIB).

La somma servirà a coprire le spese del trimestre aprile-giugno, che lascia intendere come sia impossibile iniziare la stagione MotoGP prima dell’estate. Pertanto ogni team satellite riceverà 250.000 euro al mese, per un totale di 750.000 euro fino a giugno. Se il Mondiale non riprenderà dopo questa l’aiuto finanziario sarà esteso. Sono i soldi che Dorna dovrebbe recuperare nel corso delle gare. Ma se ciò non accadesse non verranno richiesti indietro. “Questo è uno sforzo difficile, ma è il modo per garantire che le squadre possano tenere i libri paga dei loro dipendenti e soddisfare le spese”, ha commentato Carmelo Ezpeleta.

Dorna ha stabilito questa cifra in base alle spese sostenute da ogni squadra e tracciando un valore medio. A beneficiare di questa iniezione di denaro saranno LCR Honda, Petronas Yamaha SRT, Pramac Racing, Reale Avintia Racing, Aprilia Racing Team Gresini e Red Bull KTM Tech 3. Nei giorni scorsi Carmelo Ezpeleta ha stanziato una somma di 25mila euro per ogni pilota Moto2 e Moto3, cifra che “sarà ampliata nel prossimo futuro”.