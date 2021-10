Aprilia a tre punte per il GP dell'Emilia Romagna. Accanto ad Aleix Espargaró rientra Maverick Viñales, si aggiunge la wild card Lorenzo Savadori.

Formazione a tre punte per Aprilia in occasione del secondo evento stagionale a Misano. Riecco la coppia ufficiale composta da Aleix Espargaró e da Maverick Viñales, al rientro dopo il grave lutto in famiglia. Ma il GP MotoGP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna sarà anche un’opportunità per rivedere in azione Lorenzo Savadori, alla prima gara da wild card dopo l’infortunio in Austria e lo stravolgimento di line-up a stagione in corso. Attacco a tre per la casa di Noale quindi per quello che è il terzo evento casalingo del Mondiale 2021.

“Sensazioni decisamente positive” per Aleix Espargaró, che approda sulla pista tricolore con la voglia di dimenticare un GP in Texas al di sotto delle aspettative. “Durante la prima gara e soprattutto nei test che l’hanno seguita, abbiamo fatto degli importanti passi in avanti” ricorda il catalano, determinato a mettere in pratica i miglioramenti ottenuti. Come detto poi, per Maverick Viñales è il ritorno dopo aver saltato l’evento ad Austin. “Tornare in gara a Misano è speciale. Qui ho provato per la prima volta la RS-GP ed è iniziata la mia storia con Aprilia” ha sottolineato.

Ammettendo però anche che “Le temperature saranno più basse, fattore che voglio sfruttare perché mi permette di usare una mescola più morbida all’anteriore. Non vedo l’ora di tornare in sella per continuare nella nostra crescita, abbiamo un gran potenziale e molte cose da provare.” Infine, primo evento post infortunio per Lorenzo Savadori, wild card dopo l’arrivo di Viñales. “Ho tantissima voglia di tornare a gareggiare. Non sono ancora al 100% fisicamente ma la situazione è decisamente migliorata. Abbiamo tanto su cui lavorare, su una pista che conosciamo bene e che affronteremo in condizioni insolite rispetto a quanto siamo abituati.”

