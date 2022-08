MotoGP, Espargarò sfida Quartararo: “Chi può perdere il Mondiale è lui”

Aleix Espargarò chiude senza troppe conseguenze negative il weekend di MotoGP a Silverstone. La caduta nelle FP4 sembrava aver compromesso l’intero Mondiale, ma ha combattuto contro il dolore (grazie anche alle infiltrazioni) e dato tutto se stesso per non perdere il treno iridato. 9° posto finale alle spalle di Fabio Quartararo e un gap in classifica di 22 punti. Tutto è ancora in gioco, ma con Pecco Bagnaia che avanza dalle retrovie. Qui gli highlights del GP

La sfortuna dell’incidente

Il pilota Aprilia ricorderà a lungo questo Gran Premio, per la caduta che poteva avere conseguenze ben peggiori. Un terribile highside che ha lasciato i tifosi col fiato sospeso per diversi secondi. “Sono caduto molto forte, ero un po’ impaziente con la gomma dura, è stata colpa mia al 100%. Era il secondo giro e la gomma era un po’ fredda. In tutta la mia carriera non ricordo una caduta del genere, sono caduto a quasi 200 km/h, e tutto l’impatto è andato sulle caviglie. Ieri (sabato, ndr) facevano molto male, non riuscivo a camminare“.

La sfida per il titolo MotoGP

Grazie alle cure del dott. Charte che gli ha somministrato antidolorifici ha potuto partecipare alle qualifiche e alla gara. Anche se la posizione in sella alla RS-GP22 non era delle migliori. Ma non cerca alibi Aleix Espargarò e si assume ogni responsabilità per non aver saputo approfittare della giornata ‘no’ del rivale Yamaha. “Non è stata la mia gara migliore, però abbiamo limitato i danni“. La sfida è rinviata al Red Bull Ring il 21 agosto, quando la corsa al titolo MotoGP inizierà ad entrare nel vivo, su una pista dove Ducati potrebbe avere in teoria qualche vantaggio in più. Il pilota di Granollers per adesso rilancia la sfida al leader del Mondiale con un occhio alle spalle. “Sono qui per lottare con lui e lui lo sa. Anche le Ducati sono veloci e ci stanno dando la caccia. Chi può perdere il Mondiale è lui e non io. Lotteremo fino alla fine“.

Vinales grande alleato

Il secondo podio di Maverick Vinales con Aprilia è un’altra bella notizia per il box di Noale. Se la scintilla è davvero scoccata tra la moto e il pilota di Roses il gioco potrebbe farsi interessante e Aleix Espargarò avrebbe un alleato preziosissimo. “Sta andando molto bene. Ha già fatto cose spettacolari a Silverstone, ma sta facendo un passo di qualità e di stabilità. Questo è un buon segnale perché significa che la moto funziona. Il clima nella squadra è fenomenale“. Fabio Quartararo, invece, dovrà vedersela da solo nella corsa al trono della classe MotoGP: nel GP di Silverstone Morbidelli ha concluso 15° beneficiando di alcune cadute nel gruppo davanti.