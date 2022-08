Dennis Foggia è ripartito, ecco l’atteso acuto che riapre il Mondiale Moto3. Certo ha avuto un “aiuto” esterno, con Garcia e Guevara messi fuori causa, ma non manca una bella fetta di merito personale. Settimo in griglia, si è presto attaccato ai primi e ha tirato fuori immediatamente gli artigli. Sapeva bene cosa gli serviva dopo i primi 11 GP (con ben 4 zeri a referto) ed era determinato ad ottenerlo, ma non era l’unico… A Silverstone s’è vista una gara pazza, incredibile, imprevedibile, con tanti battaglieri protagonisti dal via fino alla bandiera scacchi. Solo allora è stata una festa italiana, una grossa iniezione di fiducia sia per il morale che per la classifica iridata. Qui le highlights del GP.

Una battaglia epica

Pronti, partenza, via! Scatta al meglio Moreira, ma passa Guevara, anzi Yamanaka, ci sono poi Öncü, Suzuki, Foggia, Sasaki… Lo storico poleman brasiliano l’aveva detto che sarebbe stata una gara di gruppo e la realtà gli ha dato ragione. Peccato che lui ed il compagno di box poi si allontanino dalla battaglia, ma certo è una lotta senza respiro tra tantissimi ragazzi a caccia delle tre posizioni del podio. Tra loro appunto c’è Dennis Foggia, reduce da ben quattro zeri nelle ultime sei gare prima della pausa estiva. Tanti, troppi visti i risultati dei due ragazzi di casa Aspar. Ma Sergio Garcia viene incredibilmente eliminato da un errore di Sasaki, Izan Guevara viene poi abbattuto da Ortolá. È un’occasione d’oro, bisogna portare a casa il massimo possibile! Non è certo semplice, soprattutto contro gli agguerriti ragazzi KTM, ma Foggia, approfittando anche di alcune cadute, riesce a prendere quei decimi sufficienti. “Con un porfuera, come Lorenzo!” ha sottolineato sorridente al parco chiuso. La migliore ripartenza dopo la pausa, un primo passo a caccia di una grande impresa.

“Io ci credo”

Il 2023 sarà in Moto2 con Italtrans? Le voci lo danno prossimo alla firma con la squadra in classe intermedia. Sarebbe una buona mossa dopo cinque anni in Moto3, e certo sarebbe il massimo farlo da campione. La rimonta non è semplice, ma il pilota romano ha mandato un primo importante segnale. “Era l’obiettivo dopo alcune gare sfortunate. L’ultima vittoria poi era così lontana…” Dal GP in Indonesia, ovvero il secondo round della stagione, l’unico successo dell’anno finora. Considerando che siamo al 12° evento del 2022, è parecchio. Il duo Aspar infatti ne ha approfittato per accumulare un bel margine in classifica iridata. Ma a Silverstone è arrivato un doppio ‘regalo’, ovvero sia Garcia che Guevara fuori dai giochi… Un doppio ritiro utile per il recupero, in una seconda parte di stagione con una ‘tattica’ ben precisa. “Nessuna strategia, solo attacco totale fino a fine anno” ha infatti dichiarato Foggia, ora a -42 dal capoclassifica. “Io ci credo, so di poter lottare per il titolo.” Mancano 8 GP, i punti in ballo sono ancora tantissimi e “The Rocket” è più carico che mai. La sfida è lanciata.

