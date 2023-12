MotoGP, Enea Bastianini: “La stagione 2024 sarà difficile per tutti”

Enea Bastianini ha chiuso la sua prima stagione in MotoGP da pilota Ducati ufficiale. Il bilancio non è per nulla roseo, anche se può contare una vittoria nel Gran Premio della Malesia. I vari infortuni e le difficoltà di adattamento alla Desmosedici GP23 l’hanno relegato al 15° posto in classifica, solo l’anno prima aveva terminato il Mondiale al terzo posto con il team satellite Gresini. Il test di Valencia è l’inizio della prossima avventura, obiettivo primario è cercare di difendere il posto da ufficiale. L’arrivo di Marc Marquez sulla Ducati è una preoccupazione in più, ma i suoi dati si rivelano già molto utili.

Bastianini e il primo contatto con la GP24

Il pilota romagnolo si dice soddisfatto del suo feeling con la nuova moto dopo la giornata di test a Valencia, dove ha segnato l’ottavo crono. “Sono contento perché arrivo alla sosta con buone sensazioni. La prima impressione è stata subito migliore. Prima di tutto abbiamo apportato delle modifiche al setting, perché non ho mai avuto la possibilità di fare un test e provare qualcosa durante la stagione. Questo da solo ha risolto alcuni dei nostri problemi. Inoltre, la nuova moto funziona un po’ meglio ovunque“. La Ducati Desmosedici GP24 ha già fatto registrare dei passi avanti in termini di velocità di punta e accelerazione, senza nulla togliere ai punti forti della GP23 iridata.

Il pilota ufficiale Ducati vede ancora la necessità di migliorare, soprattutto in fase di frenata. “Dobbiamo ancora migliorare un po’ in entrata di curva. Questo è ancora un punto critico. Per questo sicuramente mi servirà ancora il test di Sepang. Ma abbiamo già le idee chiare e anche il confronto con i dati di Pecco di questa fase. Questo è qualcosa che proverò a Sepang. Sarebbe stato importante inseguire i tempi a Valencia, ma con il vento le condizioni non erano ideali“.

I dati di Marc Marquez

Il neo arrivato Marc Marquez, con la GP23 del team Gresini, gli è finito già davanti e preannuncia che sarà un avversario molto difficile da battere. “Non ci ha messo molto ad adattarsi. Credo che sarà una spina nel fianco nel 2024. Se questa stagione era già complicata, la prossima lo sarà ancora di più per tutti“, ha aggiunto sorridendo. “Ma ci saranno anche altre sorprese“. Durante l’ultimo test MotoGP del 2023, Bastianini ha dato un’occhiata alla telemetria di Marc, scoprendo subito un dato assai interessante. “Guida la curva 8 come nessun altro pilota Ducati. La prende velocissima, come se non stesse frenando, ma soprattutto si gira velocissimo. Quindi puoi vedere che è più veloce di noi in certi punti“. Il team di Nadia Gresini chiude il 2023 con ottime sensazioni e può sperare in una stagione a dir poco esaltante…

